"Мой сын пытался убить себя, испугавшись учителей, и это его последнее фото"

10-летний мальчик находится на аппарате жизнеобеспечения, но его мозг уже мёртв.

Это фото было сделано перед тем, как 10-летнего мальчика отключат от аппарата жизнеобеспечения. Лэнден Льюис пытался покончить с собой из-за учителей в начальной школе в Неваде, которые относились к нему слишком жестоко, сообщает The Sun.

Мой прекрасный мальчик был очень мудрым. Он помогал всем, кто в этом нуждался, и отдавал последнюю рубашку. Он хотел забирать чужую боль и чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Мой ребёнок был тем, кто мог общаться со Вселенной Мама Британи

Мама мальчика рассказала, что сын постоянно попадал в неприятности и в нескольких случаях его выгоняли из класса. Причём причина таких крайних мер до сих пор неизвестна. Родители считают, что над Лэнденом издевались, и пытаются выяснить, кто мог сделать такое с их мальчиком.

Я даже не знала, что у него были проблемы, пока директор не позвонил и не рассказал мне о них. Она сказала, что Лэндена три раза выгоняли из класса, но не назвала причину. Он находился в школе по восемь часов, и его должны были оберегать Мама Британи

В ближайшее время родители Лэндена собираются отключить его от аппарата жизнеобеспечения, так как его мозг уже мёртв. Органы мальчика будут пожертвованы больным детям, чтобы спасти их жизни.