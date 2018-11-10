"Мой сын пытался убить себя, испугавшись учителей, и это его последнее фото"

Это фото было сделано перед тем, как 10-летнего мальчика отключат от аппарата жизнеобеспечения. Лэнден Льюис пытался покончить с собой из-за учителей в начальной школе в Неваде, которые относились к нему слишком жестоко, сообщает The Sun.
Мой прекрасный мальчик был очень мудрым. Он помогал всем, кто в этом нуждался, и отдавал последнюю рубашку. Он хотел забирать чужую боль и чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Мой ребёнок был тем, кто мог общаться со Вселенной
Мама Британи
Мама мальчика рассказала, что сын постоянно попадал в неприятности и в нескольких случаях его выгоняли из класса. Причём причина таких крайних мер до сих пор неизвестна. Родители считают, что над Лэнденом издевались, и пытаются выяснить, кто мог сделать такое с их мальчиком.
Я даже не знала, что у него были проблемы, пока директор не позвонил и не рассказал мне о них. Она сказала, что Лэндена три раза выгоняли из класса, но не назвала причину. Он находился в школе по восемь часов, и его должны были оберегать
Мама Британи
В ближайшее время родители Лэндена собираются отключить его от аппарата жизнеобеспечения, так как его мозг уже мёртв. Органы мальчика будут пожертвованы больным детям, чтобы спасти их жизни.
Любите своих детей, держите их рядом и повторяйте молитву, чтобы ни одному ребёнку не пришлось пройти через такое
Мама Британи
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