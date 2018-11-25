Учительница отсадила 13-летнего школьника, больного раком, решив, что он заразен

В результате мальчик пропустил три экзаменационные работы и всё это время сидел на расстоянии от всех.

В юго-восточном Китае учительница начальных классов была отстранена от работы после того, как подвергла дискриминации 13-летнего школьника, больного раком. Врачи диагностировали у Чжоу Сяочжоу неходжкинскую лимфому, но преподавательница решила, что он может заразить других учеников, и отсадила его в самый конец класса, сообщает The Sun.

Мальчик совсем недавно перевёлся в новую школу в Фуцзянь, чтобы быть ближе к родителям, пока он восстанавливается после химиотерапии. Но однажды отец поинтересовался, почему сын не получил оценку за промежуточный экзамен, и в ответ услышал ужасающую историю.

Чжоу рассказал, что учительница запретила ему проходить тест, поскольку он заразен. По этой причине ребёнок пропустил три экзамена.

Вы можете себе представить, что происходило в голове моего сына во время экзамена, который длился 45 минут? Он был вынужден сидеть там, как дурак. До какой степени ему было не по себе? Отец мальчика

Отец также рассказал, что его сын предпочитал молчать о своём заболевании в школе, потому что не хотел, чтобы его семья переживала. О страшной болезни ребёнка стало известно в прошлом году, но благодаря химиотерапии онкологию удалось победить, и сейчас Чжоу здоров. В отношении учительницы проводится расследование.