Учительница отсадила 13-летнего школьника, больного раком, решив, что он заразен

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Учительница отсадила 13-летнего школьника, больного раком, решив, что он заразен

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В результате мальчик пропустил три экзаменационные работы и всё это время сидел на расстоянии от всех.

В юго-восточном Китае учительница начальных классов была отстранена от работы после того, как подвергла дискриминации 13-летнего школьника, больного раком. Врачи диагностировали у Чжоу Сяочжоу неходжкинскую лимфому, но преподавательница решила, что он может заразить других учеников, и отсадила его в самый конец класса, сообщает The Sun.

<p>Фото © <a href="http://qz.fjsen.com/2018-11/21/content_21699962_all.htm" target="_blank">Strait News</a></p>

Мальчик совсем недавно перевёлся в новую школу в Фуцзянь, чтобы быть ближе к родителям, пока он восстанавливается после химиотерапии. Но однажды отец поинтересовался, почему сын не получил оценку за промежуточный экзамен, и в ответ услышал ужасающую историю.

<p>Фото © <a href="http://qz.fjsen.com/2018-11/21/content_21699962_all.htm" target="_blank">Strait News</a></p>

Чжоу рассказал, что учительница запретила ему проходить тест, поскольку он заразен. По этой причине ребёнок пропустил три экзамена.

Вы можете себе представить, что происходило в голове моего сына во время экзамена, который длился 45 минут? Он был вынужден сидеть там, как дурак. До какой степени ему было не по себе?

Отец мальчика

<p>Фото © <a href="http://qz.fjsen.com/2018-11/21/content_21699962_all.htm" target="_blank">Strait News</a></p>

Отец также рассказал, что его сын предпочитал молчать о своём заболевании в школе, потому что не хотел, чтобы его семья переживала. О страшной болезни ребёнка стало известно в прошлом году, но благодаря химиотерапии онкологию удалось победить, и сейчас Чжоу здоров. В отношении учительницы проводится расследование.

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