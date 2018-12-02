"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

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"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

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Мать Дилана Клиболда, по вине которого 20 апреля 1999 года погибли 12 учеников и учитель, рассказывает о том, как она пережила случившееся и что нужно делать, чтобы предотвращать подобные трагедии в будущем.

— Последний раз я слышала голос сына, когда он вышел из дома и направился в школу. Он крикнул мне: "Пока!", — вспоминает Сьюзен Клиболд, мать одиннадцатиклассника Дилана Клиболда, который вместе с другом Эриком Харрисом совершил массовое убийство в американской школе "Колумбайн" 20 апреля 1999 года.

<p>Сьюзен Клиболд. Скриншот видео: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw/about" target="_blank">Youtube/TED на русском языке</a></p>

Жертвами преступников стали 13 человек — 12 учеников и учитель — ещё 23 были ранены. Нападавшие совершили самоубийство. Сьюзен до сих пор пытается понять, что она могла сделать, чтобы предотвратить насилие, совершённое сыном.

Невозможно измерить глубину трагедии, произошедшей в "Колумбайне", если учитывать, что она может стать примером для тех, кому захочется повторить подобное злодеяние. Обществу потребуются годы для полного осознания случившегося

Сьюзен Клиболд

<p>Эрик Харрис и Дилан Клиболд в школе &#34;Колумбайн&#34;. Фото: © Wikipedia</p>

Сьюзен рассказывает, что после случившегося знакомые спрашивали её: "Как ты могла не знать?". "Я всё ещё задаю себе тот же вопрос", — признаётся она.

Клиболд неоднократно публично рефлексировала по поводу причин, которые могли спровоцировать жестокое поведение сына. В 2016 году она выпустила книгу "Дневники матери", кроме того, Сьюзен регулярно выступает с лекциями и консультирует работников сферы образования.

<p>Сьюзен Клиболд. Скриншот видео: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw/about" target="_blank">Youtube/TED на русском языке</a></p>

Что самое страшное для матери: смерть своего ребёнка или осознание того, что твоё чадо, в которое ты самозабвенно вкладываешь любовь и все свои силы, на самом деле является безжалостным монстром, способным погубить множество невинных душ?

Сьюзен Клиболд

<p>Сьюзен Клиболд. Скриншот видео: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw/about" target="_blank">Youtube/TED на русском языке</a></p>

По словам Сьюзен, она хотела понять, что было у Дилана на уме перед смертью и как его мысли о самоубийстве превратились в мысли об убийстве.

В итоге она пришла к выводу, что у сына была продолжительная депрессия. Ряд пережитых им в школе событий повлёк за собой чувство унижения, обиду и злость, но из-за присущей ему самоуверенности он не стал просить помощи у других.

У него были сложные отношения с другом, которому тоже были свойственны ярость и отчуждённость. И на пике этого жизненного периода крайней ранимости и хрупкости Дилан получил доступ к оружию, которого у нас в доме никогда не было

Сьюзен Клиболд

<p>Дилан Клиболд. Фото: © Wikipedia</p>

Через два года после трагедии у Сьюзен обнаружили рак груди, через четыре года у неё начались проблемы с психикой. Панические атаки могли продолжаться несколько недель подряд, и Сьюзен понимала, что не справится с этим сама.

После терапии и медикаментозного лечения её жизнь начала возвращаться в нормальное русло. Теперь она делится своим опытом с окружающими, чтобы аналогичные трагедии не повторялись в других семьях.

Горькая правда заключается в том, что даже самые бдительные и ответственные могут быть не в состоянии оказать помощь близкому человеку, но во имя любви мы не должны прекращать попытки познать непостижимое

Сьюзен Клиболд

Эхо "Колумбайна". Кого ещё стрелки из США вдохновили на массовую бойню в школах

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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