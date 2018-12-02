"Мой сын убил 13 человек в школе "Колумбайн", и я до сих пор ищу ответы"

Мать Дилана Клиболда, по вине которого 20 апреля 1999 года погибли 12 учеников и учитель, рассказывает о том, как она пережила случившееся и что нужно делать, чтобы предотвращать подобные трагедии в будущем.

— Последний раз я слышала голос сына, когда он вышел из дома и направился в школу. Он крикнул мне: "Пока!", — вспоминает Сьюзен Клиболд, мать одиннадцатиклассника Дилана Клиболда, который вместе с другом Эриком Харрисом совершил массовое убийство в американской школе "Колумбайн" 20 апреля 1999 года.

Жертвами преступников стали 13 человек — 12 учеников и учитель — ещё 23 были ранены. Нападавшие совершили самоубийство. Сьюзен до сих пор пытается понять, что она могла сделать, чтобы предотвратить насилие, совершённое сыном.

Невозможно измерить глубину трагедии, произошедшей в "Колумбайне", если учитывать, что она может стать примером для тех, кому захочется повторить подобное злодеяние. Обществу потребуются годы для полного осознания случившегося Сьюзен Клиболд

Сьюзен рассказывает, что после случившегося знакомые спрашивали её: "Как ты могла не знать?". "Я всё ещё задаю себе тот же вопрос", — признаётся она.

Клиболд неоднократно публично рефлексировала по поводу причин, которые могли спровоцировать жестокое поведение сына. В 2016 году она выпустила книгу "Дневники матери", кроме того, Сьюзен регулярно выступает с лекциями и консультирует работников сферы образования.

Что самое страшное для матери: смерть своего ребёнка или осознание того, что твоё чадо, в которое ты самозабвенно вкладываешь любовь и все свои силы, на самом деле является безжалостным монстром, способным погубить множество невинных душ? Сьюзен Клиболд

По словам Сьюзен, она хотела понять, что было у Дилана на уме перед смертью и как его мысли о самоубийстве превратились в мысли об убийстве.

В итоге она пришла к выводу, что у сына была продолжительная депрессия. Ряд пережитых им в школе событий повлёк за собой чувство унижения, обиду и злость, но из-за присущей ему самоуверенности он не стал просить помощи у других.

У него были сложные отношения с другом, которому тоже были свойственны ярость и отчуждённость. И на пике этого жизненного периода крайней ранимости и хрупкости Дилан получил доступ к оружию, которого у нас в доме никогда не было Сьюзен Клиболд

Через два года после трагедии у Сьюзен обнаружили рак груди, через четыре года у неё начались проблемы с психикой. Панические атаки могли продолжаться несколько недель подряд, и Сьюзен понимала, что не справится с этим сама.

После терапии и медикаментозного лечения её жизнь начала возвращаться в нормальное русло. Теперь она делится своим опытом с окружающими, чтобы аналогичные трагедии не повторялись в других семьях.

Горькая правда заключается в том, что даже самые бдительные и ответственные могут быть не в состоянии оказать помощь близкому человеку, но во имя любви мы не должны прекращать попытки познать непостижимое Сьюзен Клиболд

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