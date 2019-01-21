Путь к школе мечты. Как отдать ребёнка в "тот самый" первый класс

С 1 февраля стартует запись детей в первые классы. Лайф выяснил вместе с экспертами, может ли ребёнку не хватить места и как попасть в ту самую школу.

Вскоре начнётся гонка между родителями под названием "запиши ребёнка в ту школу, которую хочешь". Уточним сразу — без школы никто не останется.

— Никто вне школы не остаётся. В Москве многие школы комплексные, то есть при них есть детские сады или дошкольные группы, в таком случае, беспокоиться о записи в первый класс вообще не стоит, она происходит автоматически. Если вы живёте в шаговой доступности, то, понятно, имеете преимущественное право. А вот с остальными начинаются проблемы, — отметил в комментарии Лайфу заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

"Родительское соревнование" касается именно так называемых школ мечты. То есть те, кто хочет отдать ребенка в первый класс не в ближайшей к его дому школе, будут дежурить у мониторов. И, если останутся свободные места (после всех, кто по прописке), их примут.

— Прием заявлений в первый класс стартует не позднее первого февраля и продлится до 30 июня. Где-то подать их можно и в электронной форме, где-то — лично. Зачислить малыша в первый класс должны в течение семи дней после приёма документов, — отметила министр просвещения РФ Ольга Васильева в своём интервью.

Для записи в Москве необходимы следующие документы: паспортные данные одного из родителей или законного представителя, серия и номер свидетельства о рождении ребёнка, адрес регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания в Москве, СНИЛС (понадобится для регистрации на mos.ru).

Пять лайфхаков от родителей, которые записывали детей в школу

Что делают родители для попадания будущего первоклашки в "школу мечты".

Сделать регистрацию поближе к желаемой школе .. Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Записать ребёнка в детсад при комплексной школе .. Фото: © РИА Новости/ Игорь Зарембо

Зарегистрировать ребёнка с нескольких аккаунтов госуслуг (через родственников) .. Фото: © Pixabay

Если регистрировать заявления с разных аккаунтов, то подавать их в разное время .. Фото: © Pixabay

Скопировать в блокнот гаджета необходимые данные, чтобы осталось только вставить .. Фото: © Pixabay

А, может, ну её?

Эксперты также призывают в первую очередь подумать не о своих амбициях, а о комфорте ребёнка. И тут важна пешая доступность школы от дома. Напоминаем, ребёнок может учиться и во вторую смену, а встречать вы его сможете не всегда. А на улице вечер.

— Для начального образования в первую очередь рекомендую ориентироваться на близость школы и комфорт ребёнка при работе с конкретным первым учителем, — прокомментировала Лайфу директор Института развития государственного общественного управления образованием Елена Шимутина.

По словам эксперта, первоклашек слишком рано ориентировать на какую-то конкретную профессию. Да и до ЕГЭ им ещё далеко. Поэтому, уважаемые мамы и папы, если вы не отдали чадо в школу вашей родительской мечты, не отчаивайтесь. Не факт, что ваши желания совпадают с чаяниями ребёнка.