Школьник объяснил, почему не сделал д/з, и эта записка стала для детей "библией"

В который раз становится ясно, что не все герои носят плащи. Этот 14-летний мальчик из Квинсленда, Австралия, наконец-то решил озвучить все те мысли, что крутятся в голове у каждого школьника и студента.

Все поступки имеют свои последствия. Так и произошло с героем этой истории — Эдвардом Кортезом. Он решил не делать домашнюю работу, заданную на выходные, и учитель вполне справедливо потребовал объяснить такой жизненный выбор. Мальчик юлить не стал и написал в записке обо всём начистоту, сообщает Daily Mail.

Эдвард сообщил, что в выходные он отдыхает с друзьями и сбрасывает накопившееся за неделю напряжение. Ведь стресс становится причиной седых волос: его мама, например, начала находить такие у себя на голове. Маленький Эдвард так не хочет, он стремится жить счастливо.

В реальной жизни нет домашней работы, если ты, конечно, не бизнесмен или учитель. А раз "домашки" не существует в реальном мире, то её не должны задавать в школе, потому что она бесполезна. Дело закрыто, я выиграл суд Эдвард Кортез

Объяснительной поделилась с подписчиками тётя Эдварда — Лидия. Она описала в "Твиттере" ситуацию и выложила послание племянника. Оно тут же снискало большую популярность и симпатию пользователей соцсети, заполучив 351 тыс. лайков и 99 тыс. ретвитов.

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Что самое удивительное, в комментариях оказалось много учителей, которые были на сто процентов согласны с Эдвардом. Нельзя просто так заставлять детей делать домашнюю работу, подавляя их своим авторитетом. Им нужно объяснять весь смысл упражнения, иначе дети начнут протестовать.