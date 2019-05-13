Отец заявил о школьном извращенце, но только потом понял, как нелепо ошибся

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Отец заявил о школьном извращенце, но только потом понял, как нелепо ошибся

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Гиф © 20th Century Fox Television

Бесспорно, у каждого случаются неудачные дни. Но у этого пользователя портала Reddit неловкость смогла побить все рекорды. И, вместо того чтобы стать местным героем, парень немного припозорился и насмешил Сеть, пишет Bored Panda.

История, в общем-то, довольно простая. К молодому папе подошли семилетние сыновья-близняшки и сообщили, что вот уже неделю со школьной парковки за ними наблюдает очень странный дядя. Папа всполошился и заявил в полицию, потому что это совсем не шутки. А дальше началось самое неловкое в этой истории.

<p>Гиф © ABC Studios</p>

По долгу службы меня послали сделать ремонт электрического оборудования в здании рядом со школой. Во время обеда я всегда ставил машину на школьной парковке, чтобы спокойно поесть и воспользоваться бесплатным Wi-Fi

Молодой папа

Когда мои парни шли из учебного корпуса в столовую, я всегда махал им рукой, приветствуя. И да, вы понимаете, куда это всё идёт

Молодой папа

<p>Гиф © Соцсети</p>

На следующий день после заявления фургон молодого папы на парковке окружили три полицейские машины. После получаса неловких объяснений мужчину отпустили, решив, что он простой и "безобидный идиот". Очевидно, дети не признали папу в солнцезащитных очках и каске, а его рабочий фургон они никогда не видели. В комментах пользователи Сети изрядно повеселились и прошлись по незадачливому отцу.

<p>Фото © Соцсети</p>

Это, конечно, хорошо, что история закончилась так безболезненно, но, боже мой, как можно быть таким тупым а-ха-ха-ха

Пользователь Reddit

Никогда не думал, что история про потенциального педофила на школьной парковке может меня развеселить

Пользователь Reddit

Ничего странного! Я однажды не узнал уснувшего на диване папу без бороды и разбудил маму посреди ночи с криками, что к нам в дом забрался чужой мужик

Пользователь Reddit

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