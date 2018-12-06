Как наши дети берут в руки оружие и идут в школу убивать: 10 примеров

Сегодня утром в Москве в школе № 1359 16-летний ученик устроил захват. Подросток угрожал учителям и сверстникам ножом, а позже закрылся в одном из кабинетов и заявил, что убьёт себя. На этот раз всё закончилось благополучно. Молодого человека удалось уговорить сдаться — сейчас он даёт показания в полиции, а мы вновь обсуждаем вопрос, который возникает в подобных случаях: почему на ребёнка, который был замкнутым, изгоем и уже проносил в школу оружие, никто не обратил внимания раньше?.. Видимо, для того чтобы получить ответ на этот вопрос, нам нужно ещё и ещё раз напомнить себе, к чему приводит такая беспечность. Ниже — 10 самых жестоких нападений, которые произошли в стенах российских школ.

Резня в пермской школе

Утром 15 января в одной из школ Перми двое подростков в масках напали с ножами на учителя начальной школы и ещё нескольких детей. Юноши били учеников ножами в голову, пытаясь убить каждого одним ударом. В результате пострадало по крайней мере 15 человек.

Одним из нападавших был на тот момент 16-летний Лев Биджаков, который боготворил американских подростков, которые в 1999 году расправились с 13 учениками школы "Колумбайн". Как говорят одноклассники Биджакова, он часто ссорился со сверстниками. После очередного конфликта в соцсети, как полагают сыщики, Биджаков и спланировал нападение вместе со своим 17-летним приятелем.

"Московский стрелок"

3 февраля 2014 года в Отрадном 15-летний десятиклассник Сергей Гордеев пришёл в школу с отцовской малокалиберной винтовкой, которую он выкрал из домашнего сейфа, и зашёл в класс биологии. Там он на глазах у своих одноклассников расстрелял 30-летнего учителя географии и биологии Андрея Кириллова и захватил заложников. Позже в школу по вызову прибыли двое полицейских, один из них скончался на месте после выстрела ребёнка, другой получил серьёзные ранения.

Уговорить подростка сдаться и отпустить заложников смог только его отец. По данным Следственного комитета, Гордеев успел выстрелить из винтовки не менее 11 раз, прежде чем его схватили полицейские. Суд признал старшеклассника виновным в убийстве и в покушении на убийство и приговорил его к принудительному лечению.

Месть за всё хорошее

В декабре 2014 года страшное утро выдалось у учеников гимназии в городе Томске. В учебное заведение пришёл бывший ученик Евгений Неверковец и несколько раз выстрелил в учащихся и завуча из пневматического пистолета. Три человека получили ранения. Мотивом стало якобы плохое отношение, ему поставили плохие оценки, дали плохую характеристику — и он хотел отомстить.

Одноклассники рассказали, что семья у Жени нормальная, полноценная. Папа работает адвокатом, говорят, очень влиятелен в Томске, а мама — в крупной компании. Они часто ездят всей семьёй отдыхать за границу. Так что в этом плане у подростка вполне счастливое детство.

Любовная драма

Кровавая драма разыгралась в марте 2016 года в одной из школ приморского города Находка: 19-летний юноша пришёл в школу и стал выяснять отношения со своей 15-летней девушкой Ксенией Л. На место вызвали наряд полиции. Однако внезапно злоумышленник ворвался в кабинет директора, где находилась девочка, и нанёс ей удар ножом, а затем совершил самоубийство.

Одноклассники погибшей школьницы рассказали, что конфликт между влюблёнными произошёл на лестничной площадке. Парень начал избивать девушку, но в потасовку вмешался учитель физкультуры и отвёл Ксюшу и её друга в кабинет директора.

Counter-Strike как призыв к действию

В апреле 2016 года в Набережных Челнах 11-летний ребёнок с ножом напал на 12-летнего подростка у школы. Тимур С. ударил Эльвина Х. со словами "Это тебе за всё", как это делают персонажи в онлайн-игре Counter-Strike. Стоит отметить, что именно события в компьютерной игре и стали причиной конфликта.

Накануне между одноклассниками произошёл конфликт. Во время онлайн-игры Эльвин нецензурно выразился в адрес Тимура. После чего ребёнок решил отомстить обидчику. По версии следствия, 11-летний школьник спланировал преступление, положив в рюкзак кухонный нож.

Стреляет — значит любит?

В одной из школ Екатеринбурга старшеклассник открыл 5 сентября 2016 года стрельбу по девочкам из седьмого класса. Заявление в полицию написали родители школьниц. 15-летний подросток принёс оружие в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками, а в девочек решил выстрелить ради забавы. В сторону семиклассниц им было произведено два выстрела, подросток не целился, поэтому девочки не пострадали. По словам мальчика, оружие он взял у своего знакомого.

Разборки на ножах

В октябре 2016 года в Нижегородском кадетском корпусе школьник едва не погиб от удара ножом на перемене. Когда Алексей Ю. всадил другу нож в грудь, одиннадцатиклассники находились в коридоре образовательного учреждения. Перепуганные подростки сами вызвали скорую и рассказали о произошедшем педагогам. У 16-летнего парня оказалось пробитым лёгкое. Несмотря на тяжёлую травму, операция прошла успешно. Родители раненого подростка не стали писать заявление на нападавшего.

Неудачная шутка

11 февраля 2017 года в нижнекамской школе № 1 девятиклассник выстрелил в глаз своему другу из пневмопистолета. Прямо на уроке. Шесть дней спустя после двух операций пострадавший скончался. 14-летний подросток, предположительно, купил пистолет в Интернете, сообщили в пресс-службе УМВД Нижнекамска. Отец, обнаружив оружие, перепрятал его, но подросток нашёл и отдал на хранение товарищу, с которым они дружили несколько лет.

Старшеклассник принёс пистолет в школу, чтобы отдать владельцу. Он не сообщил, что пистолет заряжен. За несколько минут до окончания урока учитель вышел из класса, а ученик стал играть с оружием. Шутки ради он нажал на курок — пуля попала в глаз его другу, сидевшему за соседней партой.

Стрелок из Ивантеевки

Утром 5 сентября ученик девятого класса Миша П. ворвался в кабинет информатики, приказал всем ученикам сесть на пол и с криком "Я пришёл сюда сдохнуть!" выстрелил прямо в голову учителю. Дети в панике стали выпрыгивать из окон здания, пока подросток расправлялся с педагогом уже кухонным тесаком. Причём о плане напасть на школу Миша рассказывал не только своей соседке, но и многократно намекал в соцсетях.