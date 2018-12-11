Полиция арестовала учительницу, которая насильно стригла школьника, напевая гимн

52-летняя Маргарет Гизингер из Калифорнии подстригла ученика, распевая государственный гимн США. Неадекватное поведение учительницы сняли на видео друзья подростка, сообщает Mirror.

Преподавательница естествознания Маргарет Гизингер насильно подстригла одного из учеников в присутствии его одноклассников. При этом женщина распевала национальный гимн, а отрезанные пряди волос бросала за спину. После этого женщина попыталась оказать парикмахерские услуги ещё одной школьнице, но той удалось убежать. Следом разбежались и остальные ученики.

Учащиеся рассказали журналистам, что для Маргарет Гизингер такое поведение совершенно нетипично.

Она любящая и добрая леди. Она обычно всё время улыбается и смеётся. Это не та миссис Гизингер, которую мы знаем и любим Одна из школьниц

В настоящий момент учительница арестована по подозрению в жестоком обращении с несовершеннолетним. Причины, толкнувшие женщину на преступление, пока не известны. Если вина Маргарет будет доказана, ей грозит до трёх с половиной лет тюрьмы.