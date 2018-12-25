С ноги бей! В Ростовской области подростки сняли, как толпой избивают школьницу

Страшное видео опубликовал телеграм-канал "Жизнь Ростова онлайн". Судя по происходящему в ролике, девушки пытались выбить из своей жертвы некую информацию, а юноша-оператор объяснял, как сделать это эффективнее.
Портфель сними... С ноги бей, по рёбрам. Да бейте же сильнее, что вы жалеете
Из видео
По информации 161.RU, в избиении восьмиклассницы принимали участие ученики сразу двух школ. Причина конфликта до сих пор не установлена, но роликом уже заинтересовалось региональное СУ Следственного комитета РФ.
Девочка, на которую набросились с кулаками, — из многодетной семьи. У неё четверо братьев и сестёр. Причина конфликта сейчас выясняется
Источник 161.RU
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