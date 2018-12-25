С ноги бей! В Ростовской области подростки сняли, как толпой избивают школьницу

Ученики одной из школ города Шахты, Ростовская область, сняли на видео издевательства над сверстницей. На кадрах девочку избивает ногами группа школьниц, а оператор равнодушно, но крайне нецензурно комментирует происходящее.

Страшное видео опубликовал телеграм-канал "Жизнь Ростова онлайн". Судя по происходящему в ролике, девушки пытались выбить из своей жертвы некую информацию, а юноша-оператор объяснял, как сделать это эффективнее.

Портфель сними... С ноги бей, по рёбрам. Да бейте же сильнее, что вы жалеете Из видео

По информации 161.RU, в избиении восьмиклассницы принимали участие ученики сразу двух школ. Причина конфликта до сих пор не установлена, но роликом уже заинтересовалось региональное СУ Следственного комитета РФ.