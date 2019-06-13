Сын написал записку, почему он прогулял уроки, и его слова разобрали на цитаты

Записка ученика, в которой он объясняет, почему не пошёл в школу, покорила более 200 тыс. пользователей "Твиттера". И всё благодаря его сестре.

Жительница Миссури, США, выложила в "Твиттер" фотографии письма своего брата, которое он написал для мамы. В нём мальчик признаётся, что не пошёл в школу, потому что опоздал на автобус, да и в целом все обстоятельства были против него.

Как твой сын, я с сожалением сообщаю, что опоздал на общественный транспорт. Я понимаю, что у тебя сейчас американские горки из нервов, но не беспокойся, я решил остаться дома. Это было трудное решение, пока тебя не было 20 минут Школьник

Скорее всего, я буду переживать, лёжа в постели, из-за того, что не пошёл в школу. Пожалуйста, не мешай мне Школьник

Мальчик даже составил список "за" и "против". Школьник попытался успокоить маму тем, что это первый раз за четверть, когда он остался дома. Кроме того, сегодня наверняка выдался бы плохой день, ведь достаточно посмотреть на то, как плохо лежат его волосы. Среди минусов хитрец указал то, что к прогулам легко привыкнуть и что маме придётся позвонить в школу.

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