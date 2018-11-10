Школьница похудела на 64 кг и утёрла нос обидчикам благодаря одному секрету

Когда Джози было 16, она уже весила 127 кг. Из-за этого ей постоянно приходилось сталкиваться с издевательствами
Я ненавидела себя и то, как я выглядела. У меня не было друзей, мне просто не нравилось выходить на улицу
Джози Десгранд
Но год спустя она заставила замолчать самых отчаянных критиков, появившись на выпускном в шикарном красном платье, о котором страстно мечтала
Теперь её фигуре мог позавидовать любой
Джози похудела на 64 кг и рассказала, что практически исключила тогда из рациона сахар и углеводы
Она занялась фитнесом, стараясь работать с личным тренером. И теперь посещает зал три-четыре раза в неделю
За эти два года я столкнулась с очень сложными проблемами, но решила взять себя в руки и двигаться дальше. У всех бывают плохие дни, но никогда не позволяйте этому сбить вас с пути. Будьте позитивными
Джози Десгранд
Теперь девушка хочет помочь всем, кто столкнулся с подобными проблемами, вдохновляя их своим примером
Для меня большая честь вдохновлять людей и помогать им мотивировать себя, как в своё время для меня тоже это делали другие
Джози Десгранд
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