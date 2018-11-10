Школьница похудела на 64 кг и утёрла нос обидчикам благодаря одному секрету

Джози Десгранд из Квинсленда, Австралия, потеряла более 60 кг, потому что упорно шла к своей мечте. Девушка хотела надеть заветное шикарное платье на выпускной вечер. Но у неё получилось не только удивить окружающих, но и полностью изменить свою жизнь. Сейчас Джози 18, и она ведёт популярный аккаунт в "Инстаграме", где делится своей вдохновляющей историей.

Когда Джози было 16, она уже весила 127 кг. Из-за этого ей постоянно приходилось сталкиваться с издевательствами

Я ненавидела себя и то, как я выглядела. У меня не было друзей, мне просто не нравилось выходить на улицу Джози Десгранд

Но год спустя она заставила замолчать самых отчаянных критиков, появившись на выпускном в шикарном красном платье, о котором страстно мечтала

Теперь её фигуре мог позавидовать любой

Джози похудела на 64 кг и рассказала, что практически исключила тогда из рациона сахар и углеводы

Она занялась фитнесом, стараясь работать с личным тренером. И теперь посещает зал три-четыре раза в неделю

За эти два года я столкнулась с очень сложными проблемами, но решила взять себя в руки и двигаться дальше. У всех бывают плохие дни, но никогда не позволяйте этому сбить вас с пути. Будьте позитивными Джози Десгранд

Теперь девушка хочет помочь всем, кто столкнулся с подобными проблемами, вдохновляя их своим примером