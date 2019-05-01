Школьница, которая первой из семьи поступила в вуз, получила стипендию в 3,7 млн

18-летняя Антуанетта Лав стала очередным примером того, что труд и упорство приводят к потрясающим результатам.

Антуанетта — выпускница международной гимназии в Новом Орлеане, США. Девушка принимала активное участие в жизни школы и очень хорошо и упорно училась, что не могло не принести свои плоды. С начала заключительного учебного года американка начала рассылать письма в учебные заведения по всей стране. И количество ответов её просто поразило.

115 вузов открыли перед школьницей свои двери с приглашением стать их студенткой. При этом в общей сложности Антуанетте предложили стипендию в размере более 3,7 млн долларов. Девушка ждёт ответов ещё из 12 университетов, но ей уже не терпится приступить к обучению. Лав выбрала себе благородную профессию: она хочет стать учителем.

Это действительно мечта, ставшая реальностью. Время, проведённое за учёбой, письма, старания —всё окупилось наилучшим образом. И не могу дождаться, когда начнётся учёба Антуанетта Лав, школьница

Для родственников школьницы это большое и важное событие. Девушка стала первой из их семьи, кто поступил в университет. Её мама и папа вынуждены были отказаться от получения образования, чтобы растить детей. У Антуанетты четверо братьев и сестёр, о которых она помогает заботиться.

Школьницу приняли в 50 вузов, и теперь её ждёт стипендия в $1 млн