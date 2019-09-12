Проверка на адекватность, или 10 самых нелепых побед на Шнобелевской премии

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Фото © physicscentral.com

Сегодня вручают Шнобелевскую премию — шуточную награду "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". В этот знаменательный день самое время вспомнить, кто из призёров прошлых лет смеяться заставлял сильнее, чем думать.

1993 год: медицинское исследование, где авторов больше, чем страниц

Эрик Тополь и его 972 коллеги из 15 стран опубликовали исследование, число авторов которого превысило число страниц в сто раз

Эрик Тополь (справа). Фото © Flickr/juhansonin

2000 год: чтобы выжить, вам достаточно лишь света и воздуха

Писательница Элен Грив выпустила книгу, в которой попыталась доказать, что человеку вовсе не обязательно питаться

Элен Грив (Ясмухин). Фото © Facebook/jasmuheen

2003 год: волочение овцы под прицелом науки

Австралийские учёные провели исследование о том, сколько овца тратит энергии, чтобы волочиться по разного рода поверхностям

Фото © sciencedirect.com

2004 год: правило пяти секунд

Джилиан Кларк выяснила, что 70% женщин и 56% мужчин считают, что если еда пролежала на полу менее 5 секунд, то её можно есть

Фото © ig-nobel.ru/a2004zdrav.php

2006 год: слишком ломкие спагетти

Базиль Одоли и Себастьен Нойкирх выяснили, почему сухие спагетти в большинстве своём ломаются больше чем на две части

Базиль Одоли и Себастьен Нойкирх. Фото © improbable.com

2008 год: растения с чувством собственного достоинства

Комитет по этике и биотехнологиям Швейцарии (ECNH) отстоял принцип, по которому растения имеют чувство собственного достоинства

Член ECNH Урс Турнхерр. Фото © Facebook / Urs Thurnherr

2015 год: продолжительность мочеиспускания

Учёные Патриция Янг, Дэвид Ху и Джонатан Фам выяснили, что большинство млекопитающих тратят на мочеиспускание в среднем 21 секунду

Дэвид Ху (слева). Фото © Twitter/drdavidhu

2017 год: кошки — это жидкость

Марк Антуан Фардин доказал: кошки могут считаться и твёрдым телом, и жидким, так как принимают форму сосуда, в котором находятся

Марк Антуан Фардин. Фото © lps.ens.fr

2017 год: почему у старых людей такие большие уши

Джеймс Хиткоут измерил скорость, с которой растут уши у людей старше 30 лет. Она составила примерно 0,22 мм в год

Джеймс Хиткоут. Фото © Instagram/culvenor

2018 год: низкокалорийный каннибализм

Доктор Джеймс Коул и его коллеги сделали вывод, что диета, основанная на каннибализме, обладает меньшей питательной ценностью

Джеймс Коул. Фото © brighton.ac.uk

10 самых неожиданных рекордов из Книги Гиннесса, зафиксированных в 2019 году

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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