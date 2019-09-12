Проверка на адекватность, или 10 самых нелепых побед на Шнобелевской премии

1993 год: медицинское исследование, где авторов больше, чем страниц
Эрик Тополь и его 972 коллеги из 15 стран опубликовали исследование, число авторов которого превысило число страниц в сто раз
Эрик Тополь (справа). Фото © Flickr/juhansonin
2003 год: волочение овцы под прицелом науки
Австралийские учёные провели исследование о том, сколько овца тратит энергии, чтобы волочиться по разного рода поверхностям
Фото © sciencedirect.com
2004 год: правило пяти секунд
Джилиан Кларк выяснила, что 70% женщин и 56% мужчин считают, что если еда пролежала на полу менее 5 секунд, то её можно есть
Фото © ig-nobel.ru/a2004zdrav.php
2006 год: слишком ломкие спагетти
Базиль Одоли и Себастьен Нойкирх выяснили, почему сухие спагетти в большинстве своём ломаются больше чем на две части
Базиль Одоли и Себастьен Нойкирх. Фото © improbable.com
2008 год: растения с чувством собственного достоинства
Комитет по этике и биотехнологиям Швейцарии (ECNH) отстоял принцип, по которому растения имеют чувство собственного достоинства
Член ECNH Урс Турнхерр. Фото © Facebook / Urs Thurnherr
2017 год: кошки — это жидкость
Марк Антуан Фардин доказал: кошки могут считаться и твёрдым телом, и жидким, так как принимают форму сосуда, в котором находятся
Марк Антуан Фардин. Фото © lps.ens.fr
2018 год: низкокалорийный каннибализм
Доктор Джеймс Коул и его коллеги сделали вывод, что диета, основанная на каннибализме, обладает меньшей питательной ценностью
Джеймс Коул. Фото © brighton.ac.uk
10 самых неожиданных рекордов из Книги Гиннесса, зафиксированных в 2019 году