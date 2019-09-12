Проверка на адекватность, или 10 самых нелепых побед на Шнобелевской премии

Сегодня вручают Шнобелевскую премию — шуточную награду "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься". В этот знаменательный день самое время вспомнить, кто из призёров прошлых лет смеяться заставлял сильнее, чем думать.

1993 год: медицинское исследование, где авторов больше, чем страниц Эрик Тополь и его 972 коллеги из 15 стран опубликовали исследование, число авторов которого превысило число страниц в сто раз Эрик Тополь (справа). Фото © Flickr/juhansonin 2000 год: чтобы выжить, вам достаточно лишь света и воздуха Писательница Элен Грив выпустила книгу, в которой попыталась доказать, что человеку вовсе не обязательно питаться Элен Грив (Ясмухин). Фото © Facebook/jasmuheen 2003 год: волочение овцы под прицелом науки Австралийские учёные провели исследование о том, сколько овца тратит энергии, чтобы волочиться по разного рода поверхностям Фото © sciencedirect.com 2004 год: правило пяти секунд Джилиан Кларк выяснила, что 70% женщин и 56% мужчин считают, что если еда пролежала на полу менее 5 секунд, то её можно есть Фото © ig-nobel.ru/a2004zdrav.php 2006 год: слишком ломкие спагетти Базиль Одоли и Себастьен Нойкирх выяснили, почему сухие спагетти в большинстве своём ломаются больше чем на две части Базиль Одоли и Себастьен Нойкирх. Фото © improbable.com 2008 год: растения с чувством собственного достоинства Комитет по этике и биотехнологиям Швейцарии (ECNH) отстоял принцип, по которому растения имеют чувство собственного достоинства Член ECNH Урс Турнхерр. Фото © Facebook / Urs Thurnherr 2015 год: продолжительность мочеиспускания Учёные Патриция Янг, Дэвид Ху и Джонатан Фам выяснили, что большинство млекопитающих тратят на мочеиспускание в среднем 21 секунду Дэвид Ху (слева). Фото © Twitter/drdavidhu 2017 год: кошки — это жидкость Марк Антуан Фардин доказал: кошки могут считаться и твёрдым телом, и жидким, так как принимают форму сосуда, в котором находятся Марк Антуан Фардин. Фото © lps.ens.fr 2017 год: почему у старых людей такие большие уши Джеймс Хиткоут измерил скорость, с которой растут уши у людей старше 30 лет. Она составила примерно 0,22 мм в год Джеймс Хиткоут. Фото © Instagram/culvenor 2018 год: низкокалорийный каннибализм Доктор Джеймс Коул и его коллеги сделали вывод, что диета, основанная на каннибализме, обладает меньшей питательной ценностью Джеймс Коул. Фото © brighton.ac.uk 10 самых неожиданных рекордов из Книги Гиннесса, зафиксированных в 2019 году