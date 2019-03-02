Шоколад роднее мамы? Тогда эта работа для вас — дегустируйте за 30 тыс. в месяц

Известная британская шоколадная компания Mondelez International, которая производит "Кэдбери" и "Орео", очень серьёзно относится к своему делу, поэтому всеми силами старается не подвести покупателей. Недавно на их сайте появилась вакансия профессионального дегустатора шоколада, и конкурс на неё просто сумасшедший. От себя компания предлагает 8-часовую рабочую неделю и почасовую оплату в 14 долларов (почти 1000 рублей).
В обязанности работника будет входить проверка вкусовых качеств новой продукции, которая ещё не попала на прилавки 150 стран мира. Всё серьёзно, поэтому соискатель должен обладать необходимыми качествами, например объективностью, последовательностью в суждениях и умение работать в команде.
Конечно, всех соискателей будут ждать тяжёлые испытания разными видами шоколада. В прошлом году на похожую вакансию откликнулось шесть тысяч человек, поэтому, чтобы получить работу мечты, придётся неслабо попотеть.
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