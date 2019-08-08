"Однажды в Голливуде". Как Чарльз Мэнсон создал секту убийц

Чарльз Мэнсон мечтал стать рок-звездой, но прославился как безумный гуру и создатель секты, совершавшей беспорядочные убийства.

8 августа в российский прокат вышла новая лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", события которой разворачиваются вокруг скандально известного убийцы и безумного гуру Чарльза Мэнсона. Ровно 50 лет назад в этот же день члены секты Мэнсона совершили жестокое убийство пяти человек, включая беременную актрису Шэрон Тейт, супругу режиссёра Романа Полански. Мэнсон не стал самым кровавым преступником в истории Америки, однако его безумные религиозные идеи, жестокие и беспорядочные убийства, а также связи с миром шоу-бизнеса сделали его одним из самых знаменитых преступников в истории.

Детство среди воров и первые преступления

Чарльз Мэнсон родился в ноябре 1934 года в неблагополучной семье. Его 16-летняя мать имела проблемы с алкоголем и подрабатывала проституцией. Биологический отец сбежал ещё до рождения ребёнка. Это был аферист, который обманул девушку, выдав себя за полковника американской армии (при том, что ему в тот момент было всего 24 года). Мэнсон никогда его не видел. Будучи беременной, девушка вышла замуж за местного работника химчистки, который и дал новорождённому свою фамилию Мэнсон.

Мать практически не занималась воспитанием сына и вскоре угодила за решётку за воровство. С восьми лет он и сам начал воровать. В результате большую часть своей юности Мэнсон провёл в исправительных учреждениях для трудных подростков. Оттуда он регулярно сбегал, но вскоре опять попадался на кражах и водворялся обратно.

После наступления совершеннолетия Мэнсон не бросил криминальные привычки. Помимо воровства он занимался угоном автомобилей и пытался начать карьеру сутенёра. За три года на свободе он успел дважды жениться и стать отцом двоих детей, в воспитании которых в дальнейшем не принимал участия.

Во время второго тюремного срока Мэнсон познакомился с людьми, сыгравшими большую роль в его жизни. Его сокамерником оказался Элвин Крипи Карпис. Этот сын литовских эмигрантов (его настоящая фамилия Карпавичюс) был настоящей легендой преступного мира Америки. Ещё в 30-е годы он был лидером знаменитой банды Баркера-Карписа. За всю историю лишь девять бандитов удостаивались особой характеристики "враг общества № 1": Карпис, Аль Капоне, Джон Диллинджер, Пулемётчик Келли, Малыш Нельсон, Бонни и Клайд, Мамаша Баркер и Красавчик Флойд.

Из них только Карпис к 60-м годам остался в живых, проведя за решёткой более 30 лет. Гангстер проникся сочувствием к молодому сокамернику с тяжёлым детством и научил его играть на гитаре. С этого момента Мэнсон загорелся идеей стать рок-звездой.

Тюремные психиатры ещё тогда отмечали, что Мэнсон имеет тягу к привлечению к себе внимания любыми способами. Кроме того, преступник был весьма неглуп. Хотя он практически не учился в школе, его коэффициент интеллекта по результатам тестов оказался выше средних показателей.

В тюрьме на Мэнсона обратил внимание Фил Кауфман, дорожный менеджер ряда рок-звезд, имевший широкие контакты в индустрии шоу-бизнеса. Кауфман отбывал небольшой срок за контрабанду марихуаны и пообещал помочь сокамернику начать музыкальную карьеру после освобождения.

Неудавшаяся рок-звезда

Мэнсон освободился в 1967 году. В Америке был разгар Лета любви — расцвет эпохи хиппи. Юноши и девушки из обеспеченных семей сбегали из дома, чтобы присоединиться к коммунам, в которых практиковалась свободная любовь. Всех манил Сан-Франциско, который стал центром притяжения хиппи со всей Америки.

Сразу после освобождения Мэнсон устремился в Сан-Франциско. Там он достаточно быстро сколотил небольшую секту, которая получила название "Семья". Эта группа состояла из нескольких девушек-хиппи, которых привлекла весьма специфическая философия Мэнсона. Он проповедовал то, что в конце времён дьявол помирится с Богом для Страшного суда. Но перед этим случится апокалипсис в виде расовой войны. Со временем Мэнсон стал выдавать себя за Иисуса Христа, а своих последователей сравнивал с первыми христианами в Римской империи.

В Сан-Франциско в коммуне Мэнсона проживало около 30 человек. Преимущественно девушки. Позднее появилось несколько мужчин, но Мэнсон ревниво относился к потенциальным конкурентам и изгонял тех, кто мог представлять угрозу для его авторитета. Из этих 30 человек 15 были постоянным ядром секты, а остальные появлялись по случаю. Шестеро, включая Мэнсона, были мужчинами, остальные девушками.

Кауфман не забыл своих обещаний и после освобождения приехал к Мэнсону. Он даже несколько месяцев прожил в "Семье", пока не был изгнан её лидером. Тем не менее, он успел свести бывшего сокамерника с людьми из музыкальной индустрии. В частности, с продюсером Universal music Стромбергом, который организовал несколько записей Мэнсона.

Тогда же он познакомился с барабанщиком популярной группы The Beach boys Деннисом Уилсоном, который пригласил "Семью" пожить в его особняке. Мэнсон даже поучаствовал в записи одной из песен группы, которая вышла на альбоме в 1969 году. Уилсон оплачивал своему приятелю студийные записи и познакомил со своими друзьями, среди которых был известный музыкальный продюсер Терри Мелчер, записывавший популярнейшую в то время группу The Byrds.

Однако через несколько месяцев менеджер группы выгнал "Семью" из особняка под предлогом того, что они дурно влияют на барабанщика. К тому времени Уилсон потратил на них более 100 тысяч долларов, оплачивая все прихоти Мэнсона.

Лето ненависти

После изгнания "Семья" перебралась на ранчо Спан, пожилой хозяин которого приютил секту в обмен на секс с девушками. Позднее они перебрались на другое ранчо в более пустынную местность. Хозяйку Мэнсон убедил в том, что они музыканты, которые будут записывать альбом. В качестве подтверждения он подарил ей пластинку The Beach boys с автографом Уилсона.

Именно на этом ранчо Мэнсон начал вынашивать свои криминальные планы. Теперь он проповедовал, что грядущий апокалипсис предсказан в песнях The Beatles с "Белого альбома", нужно только правильно расшифровать эти послания.

В этот период "Семья" практиковала причудливые ритуалы и попутно записывала альбом, который должен был изменить мир. Все песни на альбоме сочинил сам Мэнсон. Предполагалось, что эти песни будут привлекать к "Семье" всё больше молодых людей. К тому моменту, когда начнётся расовая война, Мэнсон и его последователи уйдут в подземный город через огромную дыру в земле в Долине Смерти, где переждут геноцид, а затем выйдут, чтобы править победившей чёрной расой как боги.

В июне 1969 года Мэнсон объявил "Семье", что время пришло и пора подтолкнуть "Хелтер Скелтер" — так он именовал апокалипсис в честь одной из песен The Beatles.

Первой жертвой "Семьи" стал наркодилер, которого они обманули при покупке наркотиков. Тот начал выражать недовольство и был убит Мэнсоном. Через несколько недель они убили ещё одного дилера, который продал им некачественные наркотики. Наконец, 8 августа "Семья" совершила самое резонансное и жестокое преступление. В этот вечер Мэнсон приказал своим подопечным поехать в особняк Терри Мелчера и убить всех, кто там находится. Мелчер уехал оттуда за несколько месяцев до этого и в особняке жили режиссёр Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт. Полански в это время отсутствовал в стране, он был занят съёмками в Англии. С его супругой ночевали несколько друзей.

Поздним вечером несколько членов "Семьи" ворвались в дом. Они разгромили особняк и исполосовали ножами всех, кто находился внутри. Всего их жертвами стали шесть человек, включая нерождённого ребёнка актрисы Шэрон Тейт, которая через две недели должна была родить. Уходя, они написали кровью убитой Тейт слово "свинья" на двери дома. Эти кровавые надписи были фирменным знаком "Семьи". Сам Мэнсон не принимал участие в расправе, оставшись танцевать голышом на ранчо.

Жестокое преступление потрясло всю Америку. У убийц не было явного мотива, следствие терялось в догадках и не имело зацепок. На следующую ночь "Семья" совершила ещё одно преступление. На этот раз их жертвами стали супруги Ла Бианка. Несмотря на аналогичные кровавые надписи, полиция не сразу связала эти преступления, ошибочно посчитав, что преступники нанесли их для отвлечения внимания.

Суд

Через несколько дней Мэнсон был арестован по подозрению в угонах автомобилей. Из-за того что ордер был выписан с нарушениями, его отпустили и он перебрался на другое ранчо. Но там несколько дней спустя он и несколько членов "Семьи" были арестованы за поджог экскаватора.

Следователи всё ещё не связывали арестованных с резонансными убийствами. Информация об их причастности появилась только после того, как одна из последовательниц безумного гуру решила дать показания в обмен на иммунитет от преследования.

Мэнсон пытался повлиять на "Семью", чтобы они давали выгодные ему показания о его непричастности к убийствам. Сектанты охотно брали вину на себя, а Мэнсон безостановочно чудил. Он вырезал букву Х у себя на лбу, а затем побрил половину головы и заверял на суде, что он дьявол.

Все эти уловки не помогли, Мэнсон и ещё шесть человек были приговорены к смертной казни. Однако из-за того, что в Калифорнии вскоре был наложен мораторий на казни, всем осуждённым казнь заменили пожизненным заключением.

Дальнейшая судьба

Несколько членов "Семьи" остались на свободе и позднее несколько раз попадали в криминальные хроники. Одна из групп пыталась осуществить захват пассажирского самолёта и потребовать освобождения Мэнсона. Однако они были раскрыты ещё на этапе планирования и осуждены.

Другая фанатичная последовательница Мэнсона Линетт Фромм в 1975 году пыталась застрелить президента Форда в отместку за суд над гуру. Она была обезврежена охраной и приговорена к пожизненному заключению.

В разгар суда над Мэнсоном сбылась его мечта. Фил Кауфман воспользовался известностью своего старого знакомого и издал альбом его песен. К делу Мэнсона было приковано внимание всей Америки и Кауфман рассчитывал заработать на этой пластинке. Однако магазины отказывались принимать её на реализацию, а один из родственников жертв позднее через суд добился запрета на её продажу. В настоящее время альбом является коллекционной редкостью. Позднее многие музыканты делали кавер-версии на некоторые песни с этой пластинки. А скандальный Мэрилин Мэнсон даже взял свой псевдоним в честь лидера "Семьи".

В тюрьме Мэнсон провёл всю оставшуюся жизнь. Он вырезал свастику у себя на лбу, часто давал интервью журналистам и даже записал акустический альбом, который никогда не издавался. Незадолго до смерти он намеревался жениться на своей молодой поклоннице. Свадьба не состоялась, так как выяснилось, что девушка планировала после смерти Мэнсона сделать из него чучело и показывать за деньги.

Мэнсон умер в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет. Большая часть "Семьи" всё ещё находится в заключении. Многие из них вернулись к христианству. Брюс Дэвис получил докторскую степень по философии, а Бобби Босолей записал в тюрьме несколько музыкальных альбомов. Члены "Семьи" неоднократно подавали прошения о досрочном освобождении, некоторые более 20 раз. Всем им было отказано.

К настоящему времени на свободу вернулись только трое членов "Семьи", двое из которых не принимали участия в убийствах. Сандра Гуд отсидела десять лет за рассылку угроз директорам промышленных предприятий. А Линетт Фромм была освобождена после 34 лет заключения за попытку покушения на американского президента. Стив Гроган был освобождён в 1985 году. Ему сократили срок за активную помощь в расследовании дел и за участие в тюремной программе по удержанию неблагополучных подростков от преступной деятельности. Остальные последователи Мэнсона, принимавшие участие в жестоких расправах, вряд ли когда-нибудь выйдут на свободу.