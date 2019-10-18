Облом Лолиты. Пособие для альфонса

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему певица Лолита выплачивает пособие альфонсу и как это встроено в схему шоу-бизнеса.

Я часто и давно думаю, что же такое "пошлость". Кто-то думает, что это что-то сексуальное, кто-то — что это денежно-вещевое, кто-то — что это юмор. Но весь прикол в том, что пошлость — это банальность происходящего. До сведения скул. И да, отчасти все были правы, особенно в денежно-сексуальных отношениях. Вот там банальность на банальности, как Леди Годива на белой лошади и лошадь же погоняет.

Из раза в раз всё повторяется по кругу и набило оскомину. Схема проста: по молодости люди банальные пытаются пристроить своё тельце в хорошие золочёные руки для извлечения жизненных ништяков, не прилагая особого труда. Считается, что этим занимаются в основном девушки из числа симпатичных. Кстати, и несимпатичных тоже. Было бы желание. Но яростная монетизация своего организма происходит на глазах у всего общества и даже частично им поддерживается. Ну, все эти мамочки, которые всё пристраивают дочек богатым мужьям или просто пилят мозг, чтобы пристроились сами. И все такие — да-а-а, не выходить же за лузеров в растянутых трениках.

Особенно всё стало цинично и явственно, когда объявили капитализм и появились первые богатые мужчины. Как правило, уже женатые на ровесницах. Тут же стали сливать советских жён и приобретать трофейных, ну и, конечно, от таких финансовых возможностей рядом с новыми молодыми модельными трофейными жёнами мужчинки заводили ещё небольшой гарем из желающих прильнуть к комфорту. Разница в возрасте как раз и породила термин "папик".

Собственно, голддиггерши, они же светские дамы, они же героини грядущего "Татлера", — это всё клиентелла папиков. А папики — её. Если было невозможно спихнуть официальную жену, то самой распространённой схемой было "совершенно случайно" залететь от папика и тогда уже жить на отступные на ребёнка.

Уже в начале девяностых меня дико интересовало, как вот эти трофейные жёны начнут терять товарный вид, а из провинции будет переть всё более красивое и свежее мясо, и в какой момент у них начнёт ехать не только кожа на свежепрооперированном лице, но и крыша — от страха потерять деньги, Форте-деи-Марми и километровые апартаменты напротив храма Христа Спасителя. И уже они в свою очередь начнут по той же схеме покупать себе молоденьких спортивных мальчиков. В различных форматах — от Красной Шапочки до официального развода и брака. Если удастся что-то вынести от папика.

Собственно, финансово устроенные, но уже внутренне (или физически) одинокие вчерашние участницы программы "секс в обмен на продовольствие" начали полностью воспроизводить схему жизни папиков.

То есть осуществилась мечта всего прогрессивного человечества: наступило равенство полов. Концепция стала универсальной: идея и практика оказались в распоряжении обоих гендеров.

Возник также класс альфонсов, не такой обширный, конечно, как класс голддиггерш и охотниц на капиталы. Но ведь "тренеры по горным лыжам" —это тоже классика, причём европейская. Тоже рабочая схема: уставшая богатенькая мужем жена, которую уже не волнует сексуальная активность мужа среди молодёжи, и тренер по ЗОЖ — симпатичный, с тренированным телом и без мозгов — всё как всегда.

Но мы, диванные феминисты, мы же знаем, что в стране ещё и появились женщины, которые практически сами заработали себе денег — с нюансами, но почти сами. Всякие звёздочки шоу-бизнеса, бизнесвумен, обеспеченные чиновницы. И они тоже чувствуют, что их время уходит и часики-то тикают, и гравитация давно победила форму груди. И никакой силикон не помогает. И тогда накал страсти может стать таким, что прям вот можно даже замуж выскочить за собственного тренера по йоге. Тоже по классике — за молодого, симпатичного. И точно так же его кормить и одаривать, как когда-то кормили и одевали тебя.

Мы же помним певицу Лолиту, когда мы все были моложе и у нас с ней ещё была талия. И, собственно, то, что с ней произошло, это вот та самая банальность. Во всяком случае, в первой части драмы — с выходом замуж за тренера, который оказался альфонсом лучшим, чем тренер. И это та самая иконическая пошлость и есть. Махровая, густопопсовая пошлость. А то, что случилось далее, мадам Лолита пала жертвой спортсменской тупости.

Потому что упаковывать молодую любовницу на деньги богатенькой жены — ну для этого надо не иметь мозгов совсем. И поэтому госпожу Милявскую жалко по-нашему, по-бабьи. Ну вот вроде всё у тебя нормально: и ты уже стала папиком, и условная старость уже не кажется настолько неизбежной. И вдруг твой boy toy сам заводит молоденькую содержанку. Если это снимать в кино, все скажут: "Фу-у-у, пошлость какая", "Ну сколько можно". Но это если про жизнь не думать. А вот если про персонажей, реальных людей, которых мы знаем и в телевизоре, и лично нос к носу сталкивались, подумать. Тогда пошляков становится как-то жалко. А жизнь их мелет-мелет, всё перемолоть не может.