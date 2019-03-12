"Чувствую себя прекрасно". Катя Кищук вышла замуж и опубликовала горячие фото

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"Чувствую себя прекрасно". Катя Кищук вышла замуж и опубликовала горячие фото

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Фото © Instagram/Катя Кищук

На новой фотографии, которую популярная российская певица опубликовала в Сети, она стоит в полупрозрачной розовой кофте.

Недавно бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук удивила фанатов неожиданной фотографией со свадьбы. Девушка вышла замуж за популярного эстонского рэпера Томми Кэша. Правда, новый статус Кищук не мешает ей делиться откровенными фотографиями. Новый снимок певица уже опубликовала в Instagram.

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Feeling so good✨

Публикация от Катя Кищук (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

На фотографии, которую опубликовала Кищук, она стоит в полупрозрачной розовой кофте. Вещицу певица надела на голое тело. Само собой, пикантные места девушка решила прикрыть эмодзи в виде звёздочек, однако её бюст всё равно не остался без внимания.

А-А-А-А-А! НУ ЗАЧЕМ ТАК КРАСИВО?!

Можно без фильтров?

Сразу захотелось на крышу

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