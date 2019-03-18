Звезда "Отряда самоубийц" удивила поклонников "голым" селфи

Соответствующую фотографию 39-летний актёр Юэль Киннаман опубликовал в "Инстаграме".

Шведский актёр Юэль Киннаман ("Отряд самоубийц", "Видоизменённый углерод") решил порадовать своих фанатов и фанаток, в частности, новым фото в социальных сетях, тем самым вызвав бурное обсуждение в комментариях. На этот раз звезда кино опубликовала откровенный снимок — на нём Киннаман вылезает нагишом из бассейна.

Самое "пикантное" место актёр решил прикрыть стикером в виде сердечка. Вместе с этим Киннаман написал, что ему "мудрый человек сказал, что у всех людей есть право быть голыми в собственном доме". После этого актёр добавил, что, "к несчастью, это не его дом".

В итоге фото Киннамана набрало почти 100 тысяч лайков и более 2,5 тысячи комментариев. Пользователи отметили, что актёр испортил фотографию стикером. Правда, нашлись и те, кто посчитал, что стикер не такой уж и большой, якобы намекнув на небольшие габариты причинного места актёра.