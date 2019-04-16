Звезда "Холостяка" сфотографировался голым с дочкой и разочаровал фанаток

По словам артиста, снимок был сделан исключительно для того, чтобы повеселиться всей семьёй.

Сэм Вуд (звезда австралийской версии шоу "Холостяк") навлёк на себя критику пользователей "Инстаграма". Произошло этого после того, как мужчина опубликовал обнажённую фотографию со своей дочкой на пляже.

На фото Вуд стоит спиной к камере и за руку держит свою полуторагодовалую дочь Уиллоу. Эта публикация понравилась далеко не всем подписчикам.

Вот это разочарование. Зачем делать такие фото? Что это должно доказать? Мне нравилось следить за тобой до этого момента Ricciopaula

Такие фото обязательно снимать рядом с детьми? magic_mini_gardens

Также некоторые пользователи заметили, что фото может расстроить 13-летнюю Ив (падчерицу Вуда), так как её друзья тоже увидят ягодицы мужчины. При этом многие пользователи не увидели в этом снимке ничего предосудительного.

Сам же Вуд заявил, что фото сделала его жена, а снимок не нужно воспринимать серьёзно. Вуд работает фитнес-тренером и был участником шоу "Холостяк.