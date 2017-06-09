Включайся и смотри!

Сегодня в Москве состоится XV церемония вручения ежегодной национальной Премии "Муз-ТВ". Генеральный партнёр премии и оператор самого быстрого интернета в стране компания "Мегафон" будет вести онлайн-трансляцию из специальной студии в "Олимпийском" и впервые покажет пользователям соцсетей всё, что происходит за кулисами главного музыкального события этого лета! Трансляция начнётся в 18:15 по московскому времени. Также Премию "Муз-ТВ" можно будет смотреть онлайн на страницах Лайфа в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

На церемонию прибудут самые влиятельные персоны отечественной поп-музыки, чтобы получить премии в номинациях "Лучшее видео", "Лучший рок-исполнитель", "Лучший альбом", "Лучшая песня" и других. Впервые в истории премии сцена "Олимпийского" предстанет перед глазами зрителей в формате 360 градусов. Нестандартным будет и формат церемонии в этом году: шоу-программа будет целиком состоять из дуэтов. Вместе споют давние конкуренты в номинации "Лучший исполнитель" Дима Билан и Сергей Лазарев, а также Филипп Киркоров с Тимати и другие.

Поклонники "Муз-ТВ" получат уникальную возможность проникнуть за кулисы церемонии. В центре звёздного VIP-фойе в "Олимпийском" оборудована студия Megafonlike, откуда будет вестись прямая трансляция, которую зрители смогут смотреть на специально установленном большом экране в фойе, на сайте "Мегафон.ТВ", а также в социальных сетях "Фейсбук" и "ВКонтакте".

"Мы делаем онлайн-трансляцию с бэкстейджа церемонии, которая значительно расширит аудиторию и позволит абонентам получить уникальный контент, — подчеркнула Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям компании "Мегафон". — Мы отвечаем за качество и скорость интернета, которые так важны для молодой аудитории сегодня".

Участники церемонии попадут в полупрозрачную студию сразу после ковровой дорожки, и гости церемонии смогут следить за звёздами в прямом эфире. Зрители, наблюдающие за происходящим онлайн и собравшиеся в фойе спорткомплекса, смогут задать им свои вопросы, опубликовав их в социальных сетях с хештегом #включайсявопросами. Авторы трёх лучших вопросов получат подарки.

Отметим, что поклонники премии смогут попасть не только за сцену, но и на сцену "Олимпийского"! В преддверии церемонии прошёл конкурс на лучший видеоролик с исполнением припева одной из двух песен: "Туманы" Барских или "Твои глаза" Лободы. Пятеро победителей, опубликовавших лучшие видео с хештегом #включайсяипой, получили по два пригласительных на церемонию и сегодня вечером увидят свои видео на большом экране в момент выступления знаменитого дуэта.

Кроме того, в этом году впервые учреждена музыкальная номинация для блогеров — "ЛаЛаЛайк". Голосовать за самое лучшее музыкальное видео в Сети могут сами пользователи, а на церемонии "Муз-ТВ" победитель получит в подарок от "Мегафона" чек на съёмку профессионального клипа.