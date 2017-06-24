Диану Шурыгину довёл до истерики блогер в баре, где та продаёт кофе — видео

Пока тысячи пользователей Интернета массово хейтят "пробившего дно YouTube" Андрея Малахова за его неудавшийся дебют с сериалом про изнасилованную Диану Шурыгину, сама девушка перебралась в Москву и работает бариста в одном из столичных ТЦ. И если новоиспечённому блогеру Малахову Шурыгина позволяет себя снимать, то остальным — нет.

Так, угоститься "звёздным" кофе решил шоумен — а с недавних пор футблогер — Дмитрий Торин, совершивший атаку на Ани Лорак во время Премии Муз-ТВ. Увидев мужчину с телефоном, Шурыгина отказалась готовить кофе. Не помогли блогеру и мольбы о помощи: Торин жаловался на сильные мигрени из-за давления и просил сварить "кофе с коньячком на донышке".

Однако вместо напитка шоумен получил лишь угрозы от Шурыгиной, которая порывалась вызвать полицию. Сбросив рабочую униформу, "звезда Малахова" выбежала на улицу и устроила истерику, заявив, что боится блогера.