Группа "Фабрика" снялась в эротической фотосессии

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Группа "Фабрика" снялась в эротической фотосессии

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Фото: Архивы пресс-служб

Группа "Фабрика" в очередной раз порадовала поклонников откровенными снимками. На этот раз участницы трио снялись в эротической фотосессии в подмосковной деревне Медное-Власово. Девушки позировали в пикантных позах, развешивая бельё в коротких платьях.

— Всё дело в клипе на песню "Бабочки", который снял режиссёр Марат Адельшин. Это довольно экспериментальный сценарий у девушек. Группа "Фабрика" предстала в роли деревенских девушек, а действие происходило в очень жаркий день. Отсюда и откровенные наряды. Мы сами ещё не понимаем, что получится, — прокомментировала фотографии PR-менеджер группы Татьяна.

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