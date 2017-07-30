Алле Пугачёвой вызвали скорую на фестивале "Жара"

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Алле Пугачёвой вызвали скорую на фестивале "Жара"

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Алла Пугачёва. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

В азербайджанской столице все дни музыкального фестиваля стояла невыносимая жара. Столбики термометров не опускались ниже 32 градусов и порой достигали рекордных 40.

Накануне, 29 августа, после творческого вечера Пугачёвой примадонне потребовалась помощь медиков из-за давления. Сегодня певица должна была исполнить песню "Мне нравится, что вы больны не мной" на творческом вечере Григория Лепса. Однако этого не произошло. По информации источников Super, Пугачёва отменила выступление из-за плохого самочувствия.

К слову, примадонна не первая, кому стало плохо от жары, до этого двое операторов фестиваля потеряли сознания. На финальном концерте дежурило пять карет скорой помощи

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