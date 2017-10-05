На "Новой фабрике звёзд" канала "Муз-ТВ" на сцене показали кадры из "Матильды"

Скандальным эпизодом ознаменовался очередной отчётный концерт музыкального реалити "Новая фабрика звёзд" на телеканале "Муз-ТВ", съёмки которого в данный момент проходят в Главкино. Как сообщает паблик Super, во время выступления участницы проекта — 15-летней Зинаиды Куприянович с песней "Обернись", спетой ею вместе с группой "Город 312", на видеоэкране, установленном на сцене, показали кадры из скандального фильма "Матильда". Судя по реакции членов жюри проекта и ведущей Ксении Собчак, кадры из картины, споры о которой не утихают несколько месяцев, удивили их самих.

По информации Super, в данный момент на съёмках идет выяснение обстоятельств появления кадров "Матильды" во время выступления 15-летней участницы шоу. Вопрос, останется ли этот эпизод в телеверсии отчётного концерта, который "Муз-ТВ" планирует показать в эфире в субботу, продюсеры шоу комментировать отказались.