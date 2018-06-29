Звезда "Голоса" собирается лишить мужа родительских прав после похищения дочери

Солнцевский районный суд Москвы вынес решение по расторжению брака оперной певицы Светланы Феодуловой и Сергея Хамицкого, который пытался похитить их общую дочь.

Согласно вердикту, ребёнок останется с матерью. Хамитский должен будет выплачивать алименты в размере двух прожиточных минимумов — женщины и ребёнка (31,7 тыс. рублей ежемесячно).

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 1 Июн 2018 в 12:43 PDT

Известная по шоу "Голос-2" Светлана Феодулова написала заявление в полицию, после того как Сергей пытался похитить дочь прямо из торгового центра. Светлана присутствовала при инциденте, после чего заявила, что муж заранее спланировал преступление и действовал не один.

"Час они играли и общались, но Сонечка периодически и к маме хотела, и чувствовала какое-то напряжение. Возможно, это было связано с тем, что они месяц не виделись. Только месяц, а не семь, как он говорит. Ему помогали в краже ребёнка трое мужчин: двое меня удерживали, один ждал снаружи", — рассказала Светлана.

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 25 Ноя 2017 в 7:02 PST

На записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом центре, Сергей пытается сбежать вместе с ребёнком на руках. Его смогли остановить лишь на улице, после чего вся семья отправилась в отделение полиции.

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 5 Мар 2018 в 7:58 PST

По словам Светланы, Хамицкий ещё несколько часов отказывался отпускать ребёнка. В итоге маленькая Соня сама ушла от отца на руки к матери, после чего супруги покинули участок.

Оперная певица призналась, что надеялась на мирное разрешение конфликта, не представляя даже, что экс-возлюбленный способен на такую подлость.

Публикация от Svetlana Feodulova (@feodulova) 8 Июн 2018 в 10:54 PDT

"Наверное, я сама недостаточно подготовилась к этой встрече в плане безопасности, охраны и так далее. Я не понимаю, как так можно поступать с ребёнком, и со мной, и с людьми", — поделилась Феодулова.

Напомним, что Светлана Феодулова и Сергей Хамицкий подали на развод в декабре 2017 года. Мужчина заявил, что супруга не позволяет ему общаться с дочерью. В свою очередь певица переживает, что муж увезёт девочку в Прагу, где он проживает.