"Всё только начинается". Роза Сябитова рассказала про секс после 45

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова даёт советы не только о том, как найти мужа или наладить отношения в семье. В "Инстаграме" 55-летняя телеведущая анонсировала программу на своём YouTube-канале — "Роза Сябитова о климаксе и не только". Новый выпуск Роза посвятила сексу после 45 лет.

Сябитова рассказала, что одна из её подруг уверена, что стара для секса, и считает, что это отвратительно в её возрасте.

Сексу все возрасты покорны, уверена Сябитова.

— Начало менопаузы — один из пиков женской сексуальности. В отличие от молодых, нам не нужно никому ничего доказывать. Мы более раскрепощённые и уверенные в себе, — говорит она. — Сваха рассказала, что многие женщины отказываются от секса после 45 лет из-за дискомфорта и сухости в интимной зоне. "Это из-за того, что слизистая истончается. Решение на поверхности. Необходимо просто восполнить женский гормон эстроген. Чтобы это сделать, нужно использовать крем с эстриолом. Не забывайте, в 45 лет жизнь только начинается.

Мнения подписчиков в "Инстаграме" разделились. Одни говорят, что не стоит доверять свахе вопросы, находящиеся в компетенции врачей.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) Дек 18, 2017 at 8:01 PST

— Роза, сходите к врачу, лучше всего к психотерапевту. Он поставит диагноз и пропишет лечение. Успокойтесь. И если очень нужны деньги, то зарабатывайте тем, о чём знаете, а не тем, о чём понятия не имеете, — отмечает один из читателей.

— Довольно смешно, когда человек без медицинского образования начинает давать консультации, которые правильно было бы получить у гинеколога-эндокринолога. Это я как врач ответственно говорю. Роза приятная и умная женщина. Зачем опытной свахе, профессионалу в своей области заниматься подобной клоунадой? Представляете: приходите вы к гинекологу а там... сваха. Сваха-гинеколог это даже более потешно, чем слесарь-гинеколог, — пишет другой.

Впрочем, находятся и защитники.

— Роза не даёт медицинских рекомендаций, а то, о чём она говорит, звучит из её уст грамотно, — отмечает одна из читательниц.