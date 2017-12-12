"Скала" Джонсон и Лорен Хашиан ждут второго ребёнка

О прибавлении в семействе сообщил сам актёр в своём "инстаграме". Дуэйн Джонсон выложил фото своей дочери Жасмин, за спиной которой, на ёлке, закреплён плакат: "Это девочка! Не могу дождаться, когда стану старшей сестрой! И наконец стану боссом!"

Публикация от therock (@therock) Дек 11 2017 в 2:30 PST

В комментарии к фото Джонсон написал: "Я и Лорен благодарны за это благословение, поскольку этой весной у нас родится второй ребёнок. Рада и Жасмин, что станет боссом и будет защищать сестру. В общем, большой папочка теперь полностью окружён женщинами. Одни девушки. Один парень. Плюс наш пёс-мальчик. Ну, у меня не было других вариантов".

Дуэйн и Лорен Хашиан в браке уже 10 лет. Ранее актёр был женат на Дэни Гарсии, с которой официально расстался в 2007-м. От этого брака у него также есть дочь, 16-летняя Симон Александра.

Публикация от therock (@therock) Дек 5 2017 в 4:57 PST

Дуэйн Джонсон начал сниматься в кино в 2001 году, а в 2002 году исполнил главную роль в фильме "Царь скорпионов". Его гонорар в 5,5 миллиона долларов был занесён в Книгу рекордов Гиннесса как наивысший гонорар за первую главную роль. Кроме того, Джонсон снялся в таких фильмах, как "Мумия возвращается", "Широко шагая", "Сокровище Амазонки", "Дум", "Зубная фея", "Копы в глубоком запасе", "G.I.Joe: Бросок кобры — 2", "Геракл", а также в киносерии "Форсаж".