Ким Кардашьян рассказала о суррогатной матери своего третьего ребенка

Скоро Ким Кардашьян и её муж Канье Уэст станут родителями в третий раз. Рождение ребёнка запланировано на январь будущего года. Ребёнка для пары вынашивает суррогатная мать, личность которой тщательно скрывается.

В реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким рассказала, почему она приняла решение обратиться к суррогатной матери. По её словам, это далось ей с большим трудом.

— Я расстроена, что не могу сама выносить ребёнка. Я посещаю её встречи с врачом и стараюсь вникать во все детали, но это такое странное чувство, когда приходится заботиться не о себе, — цитирует Ким Bustle.

Она также рассказала, что трепетно относится к женщине, которая вынашивает её ребенка, и будет поддерживать с ней общение и после родов.

— Я искренне благодарна ей за то, что она такая добрая и самоотверженная. И я не хочу, чтобы люди узнали, кто она, ведь они могут преследовать её и навредить ей, — ответила звезда на вопрос о том, почему она не хочет раскрыть личность суррогатной матери.