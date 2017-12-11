Суд разрешил Дане Борисовой не платить алименты мужу

Дана Борисова не будет выплачивать алименты бывшему мужу, который требовал их на дочь. Такое решение принял мировой судья, о чём сообщила сама Борисова в своём "инстаграме".
— Доброе утро, мои родные! А вот и наша первая победа. Мировой судья 178-го судебного участка по району Раменки отменила судебный приказ о взыскании с меня алиментов на дочь Полину! Огромное спасибо моему адвокату и всем вам за любовь и поддержку, — написала телеведущая.
Доброе)))Мои родные! А вот и наша первая победа Мировой ⚖️ судья 178 судебного участка по р-ону Раменки ОТМЕНИЛА СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ О ВЗЫСКАНИИ С МЕНЯ АЛИМЕНТОВ на дочь @polinaaxenova2007 по причине того,что я итак их готова платить ☘️Огромное спасибо моему адвокату @stepanovlawyer и всем ВАМ за любовь и поддержку #данаборисова #ледисовершенство☂️ #люблюдану❤️ #люблюполинусвою ДРУЗЬЯ!Завтра иду на ЛУЧШУЮ ПРОГРАММУ К ЛЮБИМОМУ @malakhov007 #прямойэфир #россия1 ))))Иду в своём потрясающем сером ,которое так нравится @malakhov007 ПРИВЕТ,Андрей!❤️❤️К платью нужны серые туфли!!!!На высоком каблуке!!!Пишити в Директ!#люблю #мывместе #яверю
О том, что ранее суд обязал Дану Борисову выплачивать алименты бывшему мужу, сообщал телеграм-канал Super. По решению судьи, телеведущая должна была отдавать в пользу десятилетней дочери Полины четверть своего заработка и других доходов.
Сама Борисова заявляла, что не имеет понятия о своих доходах, поскольку недавно вернулась из клиники в Тайланде.
— Бог всё видит. Когда человек выходит из реабилитации, ему помогают все. Мне помог Андрей (Малахов. — Прим. ред.), снял квартиру, продукты мне покупают друзья. И, конечно, сейчас в такой ситуации требовать от меня алименты — это просто нетактично. В своё время я не подавала на алименты практически год, и то потом он платил эпизодически, — цитировал Super Борисову.
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