Суд разрешил Дане Борисовой не платить алименты мужу

Дана Борисова не будет выплачивать алименты бывшему мужу, который требовал их на дочь. Такое решение принял мировой судья, о чём сообщила сама Борисова в своём "инстаграме".

— Доброе утро, мои родные! А вот и наша первая победа. Мировой судья 178-го судебного участка по району Раменки отменила судебный приказ о взыскании с меня алиментов на дочь Полину! Огромное спасибо моему адвокату и всем вам за любовь и поддержку, — написала телеведущая.

О том, что ранее суд обязал Дану Борисову выплачивать алименты бывшему мужу, сообщал телеграм-канал Super. По решению судьи, телеведущая должна была отдавать в пользу десятилетней дочери Полины четверть своего заработка и других доходов.

Сама Борисова заявляла, что не имеет понятия о своих доходах, поскольку недавно вернулась из клиники в Тайланде.

— Бог всё видит. Когда человек выходит из реабилитации, ему помогают все. Мне помог Андрей (Малахов. — Прим. ред.), снял квартиру, продукты мне покупают друзья. И, конечно, сейчас в такой ситуации требовать от меня алименты — это просто нетактично. В своё время я не подавала на алименты практически год, и то потом он платил эпизодически, — цитировал Super Борисову.