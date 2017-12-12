Наталья Подольская: Я не беременна

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Наталья Подольская: Я не беременна

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Фото © L!FE/Игорь Шиляев

"Дорогие друзья, я хочу сообщить вам грандиозную новость: я не беременна! К сожалению или к счастью, но пока я не беременна. Почему вы всегда видите у меня живот? Я же не толстая, посмотрите! Ну как же так? Я так много занимаюсь в зале", — заявила певица Наталья Подольская в коротком видеоролике, размещённом в "Инстаграме".

Слухи о том, что Подольская и её муж Владимир Пресняков ждут второго ребёнка, появились в ноябре. Такое предположение сделали пользователи Сети на основе снимков певицы, на которых был заметен округлившийся живот.

"В нашей паре беременна Вовка", — заявила Подольская и продемонстрировала немного потолстевшего мужа.

Пресняков и Подольская поженились в 2010 году. А в июне 2015 года у них родился сын Артемий. Наталья неоднократно рассказывала, что они с мужем очень хотят ещё и дочку.

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