Бейонсе опубликовала откровенные снимки в Instagram

Певица Бейонсе поделилась с поклонниками серией откровенных снимков, на которых предстала в ультракоротких джинсовых шортах, футболке и ботильонах.
Поклонники в комментариях отметили, что Бейонсе отлично выглядит после рождения близнецов. Впрочем, нашлись и те, кто осудил молодую маму за столь вызывающий образ.
В июне Бейонсе стала мамой во второй раз — на свет появились близнецы Сэр и Руми. А недавно её муж, звезда рэпа Джей Зи, публично признался в том, что изменял Бейонсе. Впрочем, сейчас, кажется, в отношениях супругов царят гармония и взаимопонимание.
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