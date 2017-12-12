Бейонсе опубликовала откровенные снимки в Instagram

Певица Бейонсе поделилась с поклонниками серией откровенных снимков, на которых предстала в ультракоротких джинсовых шортах, футболке и ботильонах.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Дек 11 2017 в 8:54 PST

Поклонники в комментариях отметили, что Бейонсе отлично выглядит после рождения близнецов. Впрочем, нашлись и те, кто осудил молодую маму за столь вызывающий образ.

В июне Бейонсе стала мамой во второй раз — на свет появились близнецы Сэр и Руми. А недавно её муж, звезда рэпа Джей Зи, публично признался в том, что изменял Бейонсе. Впрочем, сейчас, кажется, в отношениях супругов царят гармония и взаимопонимание.