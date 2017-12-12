Бейонсе опубликовала откровенные снимки в Instagram

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Бейонсе опубликовала откровенные снимки в Instagram

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Фото: © instagram.com/beyonce

Певица Бейонсе поделилась с поклонниками серией откровенных снимков, на которых предстала в ультракоротких джинсовых шортах, футболке и ботильонах.

Поклонники в комментариях отметили, что Бейонсе отлично выглядит после рождения близнецов. Впрочем, нашлись и те, кто осудил молодую маму за столь вызывающий образ.

В июне Бейонсе стала мамой во второй раз — на свет появились близнецы Сэр и Руми. А недавно её муж, звезда рэпа Джей Зи, публично признался в том, что изменял Бейонсе. Впрочем, сейчас, кажется, в отношениях супругов царят гармония и взаимопонимание.

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