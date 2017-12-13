Роберта Паттинсона застукали с таинственной блондинкой

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Роберта Паттинсона застукали с таинственной блондинкой

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Фото: © REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона заметили с новой пассией. Ей оказалась таинственная блондинка, с которой актёр пришёл на вечеринку Сета Макфарлейна в Лос-Анджелесе.

"Они были вместе всю ночь. Я видел, как они держались за руки", —рассказал очевидец прессе. До этого Роберта уже видели с этой же девушкой, но до сих пор журналистам не удалось выяснить её имя.

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Роберт Паттинсон и Талия Барнетт

Паттинсон встречался с Талией Барнетт, известной как FKA Twigs, но пара рассталась. Ранее писали, что актёр начал встречаться с Кэти Перри.

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