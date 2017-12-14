В Сети обсуждают фото Анастасии Волочковой с "неудачным декольте"

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В Сети обсуждают фото Анастасии Волочковой с "неудачным декольте"

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Фото: © instagram.com/volochkova_art

13 декабря в Кремлёвском дворце состоялась третья Российская национальная музыкальная премия. Среди гостей премии были Николай Басков и Виктория Лопырёва, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие звёзды шоу-бизнеса.

Многих поразила Анастасия Волочкова, которая пришла на премию в длинном облегающем платье с глубоким декольте. Если она хотела подчеркнуть формы, то сделала это крайне неудачно. В Сети многие отмечают, что наряд выглядит вульгарно. Впрочем, сама танцовщица не постеснялась и разместила снимки с премии в "Инстаграме".

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