В Сети обсуждают фото Анастасии Волочковой с "неудачным декольте"

13 декабря в Кремлёвском дворце состоялась третья Российская национальная музыкальная премия. Среди гостей премии были Николай Басков и Виктория Лопырёва, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие звёзды шоу-бизнеса.
Многих поразила Анастасия Волочкова, которая пришла на премию в длинном облегающем платье с глубоким декольте. Если она хотела подчеркнуть формы, то сделала это крайне неудачно. В Сети многие отмечают, что наряд выглядит вульгарно. Впрочем, сама танцовщица не постеснялась и разместила снимки с премии в "Инстаграме".
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