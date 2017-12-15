Дана Борисова лечится в Боткинской больнице

Телеведущая Дана Борисова, недавно прошедшая в Таиланде курс лечения от наркозависимости, сообщила своим поклонникам в "Инстаграме", что легла в Боткинскую больницу, где лечится. Девушку мучает тонзиллит, а от сильного кашля порвана диафрагма.

— Дорогие мои, огромное спасибо всем, кто навестил меня за эти два дня. Ещё раз хочу сказать, от сильнейшего соматического кашля, который стал ответом на все стрессы, связанные с тем, что я общаюсь с дочерью раз в неделю, в остальные дни не слышу её даже по телефону, у меня нет возможности с ней связаться, я очень тревожусь, а также акклиматизация, тонзиллит и ларингит, который мне поставили официально, у меня надорвалась диафрагма, — написала она в "Инстаграме", проиллюстрировав состояние фото на больничной койке.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official) Дек 14 2017 в 12:32 PST

Она также отрицает, что пыталась покончить жизнь самоубийством.

— Я выпила перед съёмкой огромное количество препаратов, чтобы облегчить боль и кашель, и мне сделали промывание. Я женщина верующая. Ни о какой попытке суицида не может быть и речи.

Ранее сообщалось, что врачи скорой приехали по срочному вызову и промыли пациентке желудок.