"Люблю тебя, подруга". Пенелопа Крус поддержала Сальму Хайек

Признание Сальмы Хайек о неоднократных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна взволновало мир шоу-бизнеса. Большинство актёров поддержали её. Антонио Бандерас на своей странице в "Твиттере" выложил фото с Сальмой Хайек и написал, что полностью верит её словам.

"Я глубоко опечален страшными событиями, которые мой дорогой друг Сальма Хайек обнародовала о Харви Вайнштейне. Её честность — и как женщины, и как актрисы — заставляет меня твёрдо верить её словам", — написал он.

Не осталась в стороне и другая голливудская актриса — Пенелопа Крус. Она разместила в своём аккаунте в "Инстаграме" фото Сальмы Хайек с цитатой из её эссе. "Почему многие из нас, женщины в искусстве, должны отвоёвывать право рассказывать то, что хотим, ведь мы так много можем дать?.. Пока в киноиндустрии не будет равенства, наше сообщество останется плодородной почвой для хищников", — привела слова Хайек Пенелопа Крус.

А также подписала пост: "Люблю тебя, моя прекрасная подруга".

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Дек 15 2017 в 2:03 PST

Сальма Хайек недавно в интервью The New York Times рассказала, что неоднократно сталкивалась с попытками сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна.

— Он был страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом и монстром. На протяжении многих лет Вайнштейн был моим монстром, — заявила актриса.

По словам Хайек, приставания продюсера начались во время съёмок фильма "Фрида" в 2002 году. Производством картины занималась как раз студия Вайнштейна Miramax. Актриса подчёркивает, что ей неоднократно приходилось давать категоричный отказ в ответ на любые намёки Вайнштейна на близость.

Одним из требований скандального продюсера стало участие Сальмы в откровенной сцене, из-за которой у мексиканки случился нервный срыв.

Сам Вайнштейн отверг заявления мексиканской актрисы. "Все обвинения Сальмы имеют неточности в описании и не сходятся с показаниями других свидетелей, которые совершенно по-другому рассказывают о тех событиях", — заявил его представитель Холли Бейрд.

По его словам, Вайнштейн "не помнит", что он принуждал Хайек сниматься обнажённой с другой женщиной, однако такая сцена была бы логичной для фильма "Фрида".