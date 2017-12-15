"Ты не мужчина". Бузова спела про бывшего

Звезда "Дома-2" и с недавних пор ведущая Первого канала Ольга Бузова 14 декабря представила новую песню под названием WiFi.

"Поплачу о тебе, я обещаю. Присядь, успокойся, не паникуй. Ведь я, как ты, в любовь не играю — меня ты хочешь, а получишь… Если хочешь, давай, себя на всех раздавай, если ты не мужчина, а Wi-Fi. Но со мной тебе точно ничего не словить — ты всё знаешь о сексе, но не о любви", — поёт Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 15 2017 в 12:18 PST

Судя по всему, эту композицию Ольга посвятила бывшему мужу, футболисту московского "Локомотива" Дмитрию Тарасову.

— Мои хорошие, как и обещала, показываю вам свою новую песню. Именно этой песней я захотела завершить 2017 год, который был для меня эмоционально очень сложным! И, проснувшись утром, увидела, что трек уже на первом месте в iTunes — это что-то невероятное… Песня о том, что некоторые мужчины сегодня ведут себя именно как WiFi, распыляясь и раздавая себя и свои эмоции всем подряд. Я не из таких. У меня очень сложный пароль и взломать его можно только преданностью, любовью, усердием и упорством. Не будьте WiFi, не раздавайте себя всем, храните самое ценное только для себя и своих близких, — пишет Бузова в "инстаграме".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 14 2017 в 10:47 PST

Напомним, что Ольга не раз заявляла, что Тарасов изменял ей целый год. Сам Тарасов это отрицал и старался поменьше комментировать разрыв. "Любовь прошла, завяли помидоры. Не хочу никого обвинять и оскорблять. Эта история закончилась. В любом случае виноваты оба, не бывает, что только один", — заявлял спортсмен.