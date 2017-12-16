Родион Газманов показал подписчикам средний палец

Сын Олега Газманова Родион с недавних пор является попечителем фонда "Старость в радость". Он регулярно рассказывает о фонде и своей работе в нём в "Инстаграме". Впрочем, некоторые подписчики благотворительность не оценили и в комментариях обвинили Родиона в пиаре.

В ответ Газманов-младший разместил фото, на котором он показывает средний палец. А в комментарии он написал: "Глубоко печалит тот факт, что даже под постом про благотворительность находятся комментаторы, стремящиеся вставить своё "фе". Жест, собственно, посвящается им. Что движет этими людьми, я не понимаю. А вы?"

Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13) Дек 15 2017 в 1:50 PST

Это ещё больше раззадорило оппонентов, которые продолжили писать негативные комментарии под фото. В итоге Газманов опубликовал роли со сценами из известных фильмов, в которых герои отправляют всех куда подальше.

Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13) Дек 15 2017 в 1:02 PST

— После моего поста с фотографией, где я показываю людям, пишущим мне гадости, средний палец, мне поступило множество возмущённых комментариев. Люди, о существовании которых я раньше не знал, пригрозили отписаться и дали понять, что факт их подписки на мой "инстаграм", оказывается, обязывает меня соответствовать их понятиям о том, что такое хорошо и что такое плохо... Я не люблю ханжей и нытиков. Их показательно-рафинированное поведение, на деле шитое белыми нитками, никогда не будет для меня примером. Если же у вас есть чувство юмора и здоровой самоиронии, я всегда буду рад общению с вами, — написал Родион Газманов.