Экс-супруга владельца "Челси" Романа Абрамовича и основательница музея современного искусства "Гараж" Даша Жукова встречается с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом III. Как пишет Page Six Дарью и Ставроса видели вместе в Нью-Йорке на благотворительном обеде в музее Metropolitan (Жукова — член правления музея), где якобы они вели себя как пара. По данным СМИ, какое-то время экс-жена Абрамовича и греческий миллиардер были просто друзьями, но теперь между ними вспыхнули нежные чувства.

Ставрос Ниархос III

Они также были замечены недавно на мероприятии Art Basel Miami, которое был посвящено творчеству Дианы Пикассо, а также на мероприятии Garage Magazine, посвящённом американскому художнику Джеффу Кунсу.

Об успехах в бизнесе Ставроса известно мало, зато он — постоянный герой раздела "светская хроника" в СМИ. Ему приписываются романы с довольно известными девушками — Линдси Лохан, Мэри-Кейт Олсен, Пэрис Хилтон и даже шведской принцессой Мадлен.

Летом этого года Жукова и владелец "Челси", бизнесмен Роман Абрамович развелись. Супруги прожили вместе десять лет и воспитывали двух детей: сына Аарона и дочь Лею. По их словам, они расстались друзьями. "Спустя 10 лет совместной жизни мы вдвоем приняли тяжелое решение разойтись, однако мы остаемся друзьями, родителями и партнёрами в проектах, которые были разработаны нами вместе, — сообщили Жукова и Абрамович через пресс-службу. — Мы полны решимости вместе воспитывать двух детей. Также мы продолжим совместную работу как соучредители Гаражного музея современного искусства в Москве, а также культурного центра "Новая Голландия" в Петербурге.