Пэрис Хилтон восхитили наряды от Беллы Потёмкиной и московские охранники

Сегодня в Москве Пэрис Хилтон получила премию в номинации "Бизнесвумен года" от журнала LF City.

— Для меня большая честь принять эту награду, — поделилась Пэрис в Москве. — Я благодарна своим родителям и дедушке за то, что они научили меня много работать. Мне очень повезло, что я могу следовать по их стопам, но в то же время выбирать и свой путь. Я надеюсь, что смогу вдохновить молодых девушек никогда не сдаваться на пути к своей мечте и помогу женщинам поверить в себя, — заявила она, принимая награду.

В своём "инстаграме" Хилтон выложила фото с модельером Беллой Потёмкиной и сообщила своим поклонникам, что без ума от её платьев.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Дек 18 2017 в 3:58 PST

— Влюблена в новую коллекцию Беллы Потёмкиной! Все её наряды очень красивые! Нашла много восхитительных платьев для праздников в её бутике, — написала Пэрис.

Хилтон и Потёмкина знакомы давно.

— С Пэрис Хилтон нас познакомили общие друзья, когда она приезжала играть DJ-сет в Москву в 2013 году. Я рассказала ей о своём бренде и пригласила к нам в бутик. Пэрис любезно согласилась приехать, поскольку на следующий день у неё были запланированы дела в Санкт-Петербурге, и ей захотелось появиться там на публике в стиле а-ля рюс. Мы подобрали Пэрис несколько пышных юбок с цветочным принтом, в одной из которых она и посетила мероприятие. Сейчас она часто оставляет приятные комментарии под фотографиями вещей из новых коллекций в моём "инстаграме". И мы ей отправляем в качестве презента из России с любовью платья и юбки Bella Potemkina, — рассказывала в интервью Потёмкина.

Поблагодарила Пэрис и свою охрану, которая сопровождала её в Москве. Ей она посвятила отдельный пост в "инстаграме".