Бузова о своём одиночестве: Мне было страшно, была даже депрессия

Ольга Бузова рассталась с футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым уже около года назад. И если с творчеством у ведущей "Дома-2" всё отлично, то с личной жизнью не очень. Тот же Тарасов сразу завёл роман с моделью Анастасией Костенко, а Бузова до сих пор одинока. Бузова не спешит строить отношения. В "Инстаграме" она рассказала, почему относится с недоверием к мужчинам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 15 2017 в 6:50 PST

— Вы часто спрашиваете — почему я до сих пор одна?! Действительно, прошло больше года и у меня нет молодого человека! Сначала мне было страшно, была даже депрессия, потом я начала искать причины в себе, и, наверное, они тоже есть! Но получается так: один молодой человек пишет мне, потом пишет то же самое другим, сегодня другой молодой человек приглашает меня на свидание, я отказываюсь, как он уже идёт с другой! Я не хочу быть с такими мужчинами, и я не хочу также дружить с людьми... у которых нет принципов... — откровенно написала певица и телеведущая. — И пускай я буду наивной, но я буду верить в сказку. Либо я одна королева у своего мужчины, либо это не мой мужчина! Только так.