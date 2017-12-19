Кристина Агилера нарядилась ковбоем и показала грудь

36-летняя Кристина Агилера (Christina Aguilera) нечасто появляется на светских мероприятиях. Однако каждый из её выходов потом обсуждается неделями и смакуется в СМИ и соцсетях.

На днях певица показала свой образ для одной из рождественских вечеринок. Для мероприятия Кристина примерила чёрный костюм ковбоя с яркой вышивкой и глубоким декольте. Под этот наряд она решила ничего не надевать, кроме розовых стикини на соски. Образ дополнили ковбойская шляпа и револьвер.

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) Дек 16 2017 в 12:01 PST

Недавно певицу застукали папарацци во время её похода с семьёй в развлекательный центр в Лос-Анджелесе. Как только фото попали в Сеть, поклонники принялись обсуждать её изменившуюся фигуру и небрежный вид. Агилера предстала с небрежно зачёсанными назад волосами и в повседневной одежде, которая лишь подчеркнула лишние килограммы звезды. По мнению поклонников, всего пару месяцев назад Кристина выглядела более стройной и опрятной.