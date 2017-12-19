Кети Топурия познакомила Гуфа со своей семьёй

Роман между Гуфом и Кети Топурией постепенно теряет ореол таинственности. И Кети и Алексей Долматов (настоящее имя рэпера), похоже, устали скрывать свои отношения — их всё чаще видят вместе. По данным журнала "Стархит", артисты проводят вместе почти всё свободное время.

По данным издания, девушка уже познакомила Гуфа с членами своей семьи. Пару часто видят в кафе "Хачапури" в Кривоколенном переулке в центре Москвы. "Ребята периодически заезжают, — рассказали "Стархиту" менеджеры заведения. — Попробовали, наверное, уже все наши фирменные блюда — и хачапури, и хинкали, и пхали, и аджапсандал", — цитирует "Стархит" сотрудников кафе.

Недавно сам Гуф опубликовал в "Инстаграме" фото с неизвестной девушкой. Пользователи сразу заявили: на снимке певица Кети Топурия. Гуф не стал ни спорить, ни подтверждать эту версию.

Публикация от @therealguf Дек 13, 2017 at 2:57 PST

Слухи о романе певицы и рэпера появились ещё в начале этого года. Лайф писал, что Топурию и Гуфа заметили на пляже в Таиланде, куда она выбралась на новогодние каникулы. К тому моменту они были вместе уже около года. К слову, в соцсетях Кети и Гуфа не было ни намёка на совместный отдых. Исполнительница создавала видимость, что отдыхает с подружками, а рэпер намекал на отпуск в одиночестве.

Но у обоих были фото виллы и шезлонга, по которым можно определить, что парочка отрывалась в одном доме. Вернулись они, как отмечалось, на одном самолёте. Правда, вышли из терминала по отдельности. К тому моменту Топурия ещё была замужем за Львом Гейхманом. Однако брак распался в сентябре этого года.