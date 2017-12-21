Алёна Водонаева: Нас окружает великовозрастная мерзость

Алёна Водонаева высказала своё негативное отношение к алкоголю. В "Инстаграме" она заявила, что, когда взрослый человек пьёт в общественных местах и ведёт себя вызывающе, — это омерзительно.

— Когда я в общественных местах вижу выпивших 20-летних молодых людей и девушек, которые ведут себя шумно и вызывающе, я улыбнусь. Это возраст, это время их хулиганства и рок-н-ролла. Время приключений и, да, местами вульгарного поведения. Когда я наблюдаю такое явление у взрослых людей, мне мерзко. Выпивать, материться, громко разговаривать, занимать собой слишком много общественного пространства и приковывать к себе косые взгляды окружающих людей, когда ты по своему биологическому возрасту уже не соответствуешь подобному поведению, — это стыд! Как много такой великовозрастной мерзости нас окружает. Отвратительно. Удивительно, как их от себя самих ТАКИХ не тошнит, — заявила Водонаева.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Дек 19, 2017 at 10:04 PST

Пост телеведущая сопроводила фото с супругом Алексеем Косинусом в вагоне поезда.

Водонаева и Косинус поженились в сентябре. Косинус и Водонаева знакомы уже несколько лет, но роман между ними закрутился в мае этого года. Спустя полтора месяца Алексей сделал возлюбленной предложение. Для Косинуса это первый семейный опыт, а Водонаева была четыре года замужем за бизнесменом Алексеем Малакеевым, в браке с которым родился сын Богдан.