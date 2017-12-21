Эминем рассказал, что сменил сайт гей-знакомств на Tinder

Американский рэпер Эминем в интервью журналу Vulture признался, что тяжело переживал развод со своей женой Кимберли. На ней рэпер женился дважды, но в 2006 году пара окончательно развелась.

От отчаяния и скуки звезда искал утешение на сайте знакомств для геев Grindr. Спустя какое-то время Эминему удалось немного прийти в себя, и после этого он отправился на поиски своей второй половинки в стриптиз-клубы и на сайт знакомств Tinder.

"Да, я действительно пользуюсь Tinder и хожу по клубам. Я всё ещё надеюсь, что встречу кого-нибудь. Может, даже там", — рассказал рэпер в интервью.

Не все поклонники Эминема были в восторге от признания своего любимого исполнителя. "Эминем был на Grindr? А ведь я когда-то фанател от его песен", — разочарованно комментировал признание один из его поклонников.

Некоторые напротив заступились за певца. "Эминем сидел на сайте для геев — это всё, что вы запомнили из всего интервью? Ребята, где ваше чувство юмора?", "Все зациклились именно на признании о геях, но мало кого волнует, что сейчас он ищет новую любовь среди девушек...".

Кимберли Энн Скотт и Эминем были знакомы с подросткового возраста, а поженились впервые в 1999 году. Пара вскоре развелась, попыталась сойтись снова через несколько лет, но, к сожалению, их отношения потерпели крах. От этого брака у Эминема есть дочь Хэйли.