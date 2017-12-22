Егор Крид о шоу "Холостяк": Не очень верю девушкам и в любовь с первого взгляда

23-летний певец Егор Крид впервые подтвердил своё участие в новом сезоне шоу "Холостяк". В комментарии изданию Super.ru артист рассказал о требованиях к потенциальной возлюбленной.

— Признаюсь честно, я не верю в любовь с первого взгляда и в последнее время стал совсем чёрствым и перестал верить девушкам, ведь большинство видит во мне только популярного человека. В отношениях мне в первую очередь важно, чтобы девушка была другом, которому можно доверять. Я думаю, что в шоу "Холостяк" легче узнать человека, в таких условиях быстрее можно понять — всё ради пиара или ради чего-то настоящего. Пока не знаю, что меня ждёт и зачем я здесь. Но зрители точно увидят не того Егора Крида, образ которого рисуют российские СМИ, — рассказал артист.

К слову, на роль главного холостяка страны создатели проекта рассматривали сразу несколько медийных женихов. Однако, несмотря на свой возраст, именно Крид поразил продюсеров серьёзностью и мудростью, присущими зрелому мужчине.