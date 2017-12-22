"Идите вы на …" Султанна Французова разрешила посылать клиентов

Российский дизайнер Султанна Французова разрешила сотрудникам своей компании посылать клиентов на три буквы. Об этом она сообщила, разместив пост в "фейсбуке". По её мнению, тезис "клиент всегда прав" безнадёжно устарел.

— Мы много вещей продаём в нашем интернет-магазине, куда звонят разные покупатели (даже мужчины иногда заказывают доставку). И вот, бывает, звонят совершенно неадекватные женщины, орут на наших девушек-операторов и чаще всего по пустякам! За то, что курьер пришёл слишком поздно (а он просто ждал предыдущую клиентку, которая примеряла платья вместо двадцати минут час с лишним). За то, что цветопередача её экрана немного не совпала с цветом нашего платья. За то, что у неё просто плохое настроение и надо его выплеснуть на нашего сотрудника! Даже не хочу перечислять весь этот идиотизм, правда! А орать совершенно не нужно… С сегодняшнего дня я разрешила нашим девушкам посылать … этих истеричек!

С сегодняшнего дня я разрешила нашим девушкам посылать … этих истеричек!

Так им и сказала, если звонит чокнутая, скажите ей: "Султанна вам передаёт привет в виде идите на …" Девушки, конечно, опешили, но обещали, — написала Французова.

Причину столь странного решения она объяснила тем, что "из-за этих истеричек (их, конечно, меньшинство) мы не успеваем уделять время нашим любимым покупательницам".

Многие пользователи Французову поддержали в комментариях.

— Этот дебильный рекламный лозунг выучили все придурки и повторяют, как молитву. Чаще всего это говорят те, кто ничего не купил. Я таким отвечаю порой: вы — не клиент, вы ничего не купили, вы просто пол испачкали в магазине. Клиентом сначала надо стать. И нервы хороших сотрудников надо беречь, их нервы, а не сумасшедших, которые считают, что им всё можно, — пишет одна из пользователей Сети.

— Я посылаю. Прошу "вежливо" покинуть магазин. Даже пусть магазин принадлежит не мне , а большой компании. Такие клиенты всё равно прибыли не приносят, — отмечает другая.

Впрочем, были и те, кто раскритиковал модельера.

Впервые мимо пройти не смогла. Или эталон антисервиса. Вот так совершенно неожиданно вычёркиваются любимые платья. Они-то, собственно, ни в чём не виноваты. Но... Миллион раз была в ситуациях "девочек", и всегда скрижаль "клиент всегда прав" приносила мне деньги. Всегда! Даже в случаях, когда на ... посылали меня как продавца, "желающего помочь". Это не значит, что я безмолвное терпило, это значит не принимать на личный счёт, а войти в положение человека, принять и понять его сторону и постараться ему помочь. Как ребёнку, который истерит на полу, потому что существует безусловная любовь матери, как больному, которому и так хреново, а тут ещё вы. Просто если ты ПРОДАВЕЦ — это значит, что "клиент всегда прав". А всё остальное — ты не продавец. Кто угодно другой, но не продавец.