Внучка Михалкова вышла замуж за актёра Петра Скворцова

Внучка Никиты Михалкова Александра вышла замуж за актёра, исполнителя главной роли в фильме Кирилла Серебренникова "Ученик" Петра Скворцова. Александра Михалкова выложила фото в "Инстаграм", на котором она и Скворцов держат в руках свидетельство о браке.

25-летняя Саша на фото одета в белое платье, которое подчеркивает ее округлившийся живот. Сверху она надела черную объемную куртку, а также кепку. Новоиспеченный муж был не костюме в столь торжественный момент, а в брюках и свитере.

Публикация от Sasha Mikhalkova (@sashamikhalkova) Дек 22, 2017 at 2:11 PST

В середине лета стало известно, что внучка Никиты Михалкова ждёт ребёнка. Она опубликовала фотографию, на которой был виден животик.

Пётр Скворцов свою кинокарьеру начал ещё в 2007-м, снявшись в сериале "Висяки". Позже артист появился в таких лентах, как "Индиго", "Ученик", "Дуэлянт", "Детки".

Александра, в свою очередь, родилась в семье Степана Михалкова и бывшей модели Аллы Сиваковой. Александра увлекается искусством — она получает образование в художественном институте МГАХИ имени Сурикова.