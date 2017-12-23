Звезда шоу "Холостяк" улетела на отдых, оставив двухмесячную дочь

Вряд ли финалистка третьего сезона реалити-шоу "Холостяк" Галина Ржаксенская, выкладывая фото с отдыха в Таиланде, думала, что реакция её подписчиков будет столь негативной. Пользователи раскритиковали её за то, что на отдых она улетела, оставив двухмесячную дочь дома.

Пользователи пишут: "Я не понимаю, как можно оставить двухмесячного ребенка?!"; "Можно же было подождать ещё пару месяцев и всем вместе слетать?", "Моей дочке 3,5 года, но я до сих пор не готова оставить её"; "У меня есть возможность летать (и деньги есть, и бабушка с дедушкой, которые очень помогают), но мне и в голову не приходило оставить ребёнка на неделю в два месяца!"

Публикация от Галина Ржаксенская (@senoritagalo) Дек 20, 2017 at 7:11 PST

В тоже время нашлись и те, кто вступился за молодую маму.

— Я с трёх месяцев оставляла старшую дочку с бабушками Каждые выходные. Каждые! С младшей немного проблемней было, поэтому с четырёх месяцев. Каждые выходные! И ещё с пяти месяцев обе дочки едят борщ! Падайте все в обморок от меня или от Гали! Но я бы тоже на недельку или две куда нибудь улетела бы от детей, потому что я хочу отдохнуть! И с детьми за это время совсем ничего не случится, и ведут они себя с бабушками намного лучше, нежели с родителями, — написала одна из подписчиков звезды.

Сама Ржаксенская ответила на претензии следующим образом: "Вчера с мужем читали ваши сообщения все, спасибо за добрые слова и за остальное г.., нам жаль, что так много узко мыслящих людей. Последний раз общаюсь на эту тему, прекратите писать в директ... Внимание! За семь дней ничего не произойдёт с нашей малышкой, ничего не пропустим, если так мыслить, то я могу пойти в магазин, а она первый раз перевернётся, или сходить в туалет и она скажет: "Папа"! Прекратите этот бред, что я что-то пропущу. С ней сидит самая крутая бабушка, а к бабушке ещё приезжает другая бабушка и ещё есть помощница, детский врач и наш педиатр на связи 24 часа!

Ржаксенская в прошлом году вышла замуж за Евгения Громова. 5 ноября прошлого года пара сыграла свадьбу. Этой осенью супруги впервые стали родителями — Галина родила дочь Елизавету.