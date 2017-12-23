Ольга Бузова отреагировала на помолвку Дмитрия Тарасова

Телеведущая Ольга Бузова эмоционально отреагировала на помолвку бывшего мужа Дмитрия Тарасова и его новой девушки Анастасии Костенко. В "Инстаграме" Бузова разместила стихотворение, которое поклонники интерпретировали как реакцию на помолвку.

— Ты обязана быть красивой. Пусть обидел. Встала — ушла. Обладай своей гордостью, силой. Несмотря на то, что болит душа. Ты обязана быть красивой. Смейся, пой, не показывай боль. Даже если ты нелюбима. Не меняй никогда свою роль. Ты обязана быть красивой. При погоде любой. Каждый час. Даже, если будет тоскливо, улыбнись всем и спой джаз. Будь всегда и везде счастливой. Завораживай этой чертой. Ты обязана быть красивой. Не только внешностью, но и душой, — написала Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Дек 22, 2017 at 11:50 PST

На этой неделе стало известно, что футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов предложил стать женой своей подруге на Мальдивах, где они проводят совместный отпуск.

Анастасия Костенко опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографию с кольцом на безымянном пальце, подписав её: "Я сказала "Да".

Тарасов дважды был женат. От первого брака у него есть дочка Ангелина.

Второй супругой футболиста была известная телеведущая Ольга Бузова, развод с которой бурно обсуждался в СМИ. Звезда "Дома-2" утверждает, что именно Костенко стала причиной их разрыва. Пара поженилась летом 2012 года и 30 декабря 2016-го официально развелась.