Организаторы конкурса "Мисс Америка" уволились после обвинений в сексизме

Организаторы конкурса "Мисс Америка" уволились после публикации писем с оскорблениями участниц.

Переписку организаторов конкурса опубликовала газета Huffington Post. Как сообщают иностранные СМИ, исполнительный директор конкурса Сэм Хаскелл в электронной переписке с членами совета управляющих "Мисс Америка" допускал оскорбительные и сексистские высказывания в сторону девушек.

После публикации писем десятки участниц, а также победительниц конкурса красоты обратились в совет управляющих с просьбой о смене руководства организации, после чего свои посты покинули исполнительный директор Сэм Хаскелл, председатель Лин Уайднер, а также президент организации Джош Рэндл.

Конкурс "Мисс Америка" проходит с 1921 года. К участию допускаются девушки в возрасте от 17 до 24 лет.